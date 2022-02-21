Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

2000'li yıllarda ekranları kasıp kavuran dizilerin başrol oyuncusu Arda Kural, son paylaşımı ile gündeme oturdu.
2000'li yıllarda ekranları kasıp kavuran dizilerin başrol oyuncusu Arda Kural, son paylaşımı ile gündeme oturdu.
Başarılı oyuncu, bir süre önce yaşadığı psikolojik sorunların ardından kilo almış ve eski halinden uzaklaşmıştı. Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi de görmüştü.
Dilber Ay filminin galasına katılan 41 yaşındaki Arda Kural, eski hallerine dönmeye çalıştığını ifade ederek, ""Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" açıklamasını yapmıştı.
Kural'ın son paylaşımı hayranlarını da mutlu etti. Yakışıklı oyuncunun, "İyi pazarlar" yorumuyla paylaştığı fotoğrafa hayranlarından olumlu mesajlar yağdı.