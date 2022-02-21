Haberler Haberler Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

Bir dönemin ünlü aktörü Arda Kural, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle eski halinden uzaklaşmıştı. 'Dilber Ay' filminin galasında görüntülenen oyuncunun son paylaşımı sevenlerini mutlu etti. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:48
Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

2000'li yıllarda ekranları kasıp kavuran dizilerin başrol oyuncusu Arda Kural, son paylaşımı ile gündeme oturdu.

Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

Başarılı oyuncu, bir süre önce yaşadığı psikolojik sorunların ardından kilo almış ve eski halinden uzaklaşmıştı. Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi de görmüştü.

Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

Dilber Ay filminin galasına katılan 41 yaşındaki Arda Kural, eski hallerine dönmeye çalıştığını ifade ederek, ""Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" açıklamasını yapmıştı.

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