Arda Kural'ın son paylaşımı gündem oldu! Eski haline dönüyor

Başarılı oyuncu, bir süre önce yaşadığı psikolojik sorunların ardından kilo almış ve eski halinden uzaklaşmıştı. Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi de görmüştü.

Dilber Ay filminin galasına katılan 41 yaşındaki Arda Kural, eski hallerine dönmeye çalıştığını ifade ederek, ""Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum" açıklamasını yapmıştı.