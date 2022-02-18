Joe Biden Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili konuştu! ABD: Rusya işgale kalkışırsa...

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer verdi.

Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"RUSLAR UKRAYNA'YA SALDIRACAK"

"Birçok şiddetli gelişmenin haberini alıyoruz. Rusya bir şekilde Ukrayna'ya saldıracak. İnanıyoruz ki Ruslar önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldıracak. Rusya bu planlarını uygularsa felakete yol açar. ABD, müttefikleri ve ortakları Ukrayna'yı destekleyecek. Rusya hala diplomasiyi kullanabilir. Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama desteğimiz sürecek."

"RUSYA'YA KARŞI DÜNYANIN BİR TEPKİSİ OLACAK"

"Rusya'ya karşı dünyanın da bir tepkisi olacak. Birçok durumda dünya ve ülkemiz bölünebilir ama Rusya konusunda böyle bir özellik yok. Rusya'nın bir seçeneği var. Savaş ve getireceği acılar ve ya diplomasi."

"Nükleere o kadar yatkın olduğunu düşünmüyorum ama bence şu an kendisi dünyayı ikna etmeye çalışıyor."