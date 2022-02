KYK beslenme parası arttı mı? KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK yurt yemek parası kaç TL oldu?

KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme parası arttı mı zam mı geldi? KYK yurt yemek parası kaç TL oldu? sorusu pek çok öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Başkn Erdoğan KYK yurtlarında kalan öğrencileri sevindiren bir açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada aylık KYK yemek parasına zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Yurtlarda kalan yükseköğretim öğrencilerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 gb olan internet desteğini 32 gb'ye çıkarttık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden itibaren başlamak üzere öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon nedeniyle yaşanabilecek artışlara karşı korumuş oluyoruz."

KYK YEMEK YARDIMI NE KADAR OLDU? 2022

KYK yemek ve beslenme yardımı parasına zam geldi. KYK yurdunda kalan öğrencilere verilen yemek parası yardımı 750 TL'ye yükseltildi.

KYK YURDU 570 TL BESLENME YARDIMI NASIL ALINIR?

KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor. KYK 570 TL beslenme yardımı ile KYK yurdunda kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için günlük yemek yardımı yapılıyor. Beslenme yardımı her yıl değişkenlik gösteriyor. Her yıl artan beslenme ve yemek yardımı geçen sene 480 TL civarındaydı. KYK yurtlarında kalanlar beslenme yardımı ile yemeklerini ücretsiz olarak alabilirler. KYK beslenme yardımı yetmediği noktalarda öğrenciler kendi ceplerinden ücret ödeyerek istediği yemeği yiyebiliyor.

KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında şu şekildeydi:

Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL

Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL

Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL

Toplam aylık yemek yardımı 480 TL