Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi! | Doğalgaz desteği başvurusu e-devlet, doğalgaz yardımı ne kadar başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, elektrik tarifelerinde yeni bir düzenlemenin yapılacağını duyururken, doğalgaz müjdesini de vatandaşlarla paylaştı.

Başkan Erdoğan açıklamasında "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız." dedi.

Bu açıklamalar sonrası vatandaşlar Doğalgaz desteği başvurusu e-devlet, doğalgaz yardımı ne kadar başvuru nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Desteğin başvurularının şubat ayında alınacağı ve ödemelerin de mart ayı içerisinde gerçekleşeceği Bakan Derya Yanık tarafından belirtilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuruların tarihini duyurdu. Doğalgaz desteği başvurusu cuma günü başlıyor. Doğalgaz tüketim desteği hazırlıkları tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defa ödenecek destek, 450-1150 TL arasında değişecek.

Destek kapsamında, kronik ve yaşam destek cihazına bağlı olan hastaların yer aldığı hanelere yüzde 5 ilave olacak. Erdoğan, ''Küçük esnafı koyuracak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil, konut tarifesinden sayılacaktır.4 milyon hane için doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde de kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.'' dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz fatura yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. E-devlet kaydı olmayanlar ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve sosyal hizmet merkezleri aracılığı ile başvuruyu gerçekleştirebilecek.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Başkan Erdoğan "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız." dedi.