Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Elektrik desteğini 4 milyon haneye çıkartıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Elektrik desteğini 4 milyon haneye çıkartıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz." dedi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 20:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Elektrik desteğini 4 milyon haneye çıkartıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.


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