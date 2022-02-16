3600 EK GÖSTERGEDE SON DAKİKA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı

3600 EK GÖSTERGEDE SON DAKİKA - Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 Ek Gösterge ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacaklarını ifade etti.

👉 KAMU ÇALIŞANLARININ BEKLENTİLERİ KARŞILANACAK MI?

Bakan Bilgin, "Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. 3600 meselesi çok önemli. Kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, Reform adı altında düzenlemeler yapılmıştır. Kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, emeklilik dahil olmak üzere kamu personelinin durumu içinden çıkılmaz hale gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede bu meselenin ele alınması çok mühim hale gelmiştir. Salgın devam ediyor. Ekonomik ve toplumsal hayata yansıyan sorunları gün geçtikçe daha çok hissediyoruz. Salgın tüm dünyada ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır, bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmişlerdir. " ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin açıklamalarının devamında, "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, enflasyondaki artış, lojistik problemler, tedarik zincirindeki kopuş tüm dünyada ekonomik kriz atmosferine neden olmuştur. Türkiye'ye de yansımaları olmuştur. Türkiye ekonomisi 800 milyar dolarlıktır. Küresel dalgalardan etkilenen sorunların Türkiye için de daha büyük sorunlara yol açmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Türkiye'nin ekonomik problemlerinin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni Ekonomi Modeli ile sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli gündemi haline gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

📌 3600 EK GÖSTERGE NEDİR? 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? 3600 EK GÖSTERGE HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?