OLGA KURYLENKO KİMDİR? Kurye filminin başrolü Olga Kurylenko kaç yaşında, nereli?

İzleyenlerin merakla beklediği Kurye filmi, televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşuyor... Kurye filmi yayına izleyici ile buluşmaya hazırlanırken, filmin başrollerinden olan Olga Kurylenko birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Kurye filminin başrolü Olga Kurylenko kimdir? Olga Kurylenko kaç yaşında ve nereli?

OLGA KURYLENKO KİMDİR?

Modellikten oyunculuğa adım atan Olga Kurylenko, 14 Kasım 1979'de Ukrayna'da doğdu. 13 yaşında eğitim için gittiği Moskova'da keşfedilen güzel yıldız, kariyerine manken olarak başladı.

Annesi sanat öğretmeni olan Kurylenko, yerel bir okulda müzik ve piyano dersleri aldı. Annesiyle gittiği bir seyehat esnasında tren istasyonunda keşfedilen Kurylenko modellik için eğitim almaya başladı. 16 yaşında Paris'e taşınan güzel yıldız, 18 yaşında Glamour dergisinin kapağında yer aldı.

Kısa zamanda manken olarak genç yaşında büyük bir çıkış yakalayan Olga Kurylenko sırasıyla Elle, Madam Figaro, Marie Claire ve Vogue gibi önemli dergilerin kapaklarını süsledi. 1999 yılında Fransız fotoğrafçı Cedric Van Mol ile evlenen yıldızın evliliği 4 yıl sürdü. 2005 yılında rotasını oyunculuğa çeviren güzel yıldız, aynı yıl Esrarengiz Sevgili adlı filmde başrolü kaptı. Oyunculuğu beğenilen güzel yıldız sırasıyla Paris, Seni Seviyorum, Hitman, Max Payne gibi filmlerde rol aldı. Olga Kurylenko oyuncu olarak en büyük çıkışını, başrolünü Daniel Craig ile paylaştığı James Bond serisinin filmlerinden biri olan Quantum of Solace ile gerçekleştirdi. Kariyerine Son Savaşçı, Unutulan Topraklar, Yedi Psikopat ve Aşkın İzleri gibi filmlerle hız kesmeden devam eden güzel yıldız, daha sonra televizyon yapımlarına da el attı. Mitch Glazer yaratıcılığındaki Magic City dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, aynı zamanda otoritelerin taktirini toplamaya devam etti.