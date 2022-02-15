Kurye filmi ne zaman? Kurye filmi oyuncuları kim? Kurye filmi konusu ve Kurye özeti...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kurye filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Kurye konusu, özeti ve Kurye oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Kurye filminin detayları…

KURYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kuryelik yapan genç bir kadın, her gün yaptığı gibi kargolarını sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bir gün, ona verilen kargonun içerisinde bir bombanın olduğunu fark eder. Ama o fark edene kadar bomba çoktan patlayacaktır. Kuryenin atacağı bir sonraki adım ise bir mafya babasının karşısında onu suçlamak üzere tanıklık etmek olacaktır.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Zackary Adler

Oyuncular: Gary Oldman, Olga Kurylenko ve Dermot Mulroney

Tür: Aksiyon

