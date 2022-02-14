Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Alparslan Büyük Selçuklu çekim yerleri...

Barış Arduç, Fahriye Evcen gibi isimlerin başrolünde yer aldığı yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu beğeni ile takip ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çeşitli stüdyolarda çekiliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan ve Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatıldığı dizi, genel olarak İstanbul'da gerçekleşiyor. Birkaç platoda yapılan çekimler, İstanbul'un Riva ve Beykoz illerinde çekimler gerçekleşiyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.