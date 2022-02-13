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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 13 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Haftanın ilk eleme adayı Evrim'in ardından ikinci aday belli olacak. Öte yandan ada konseyinde yaşanan gergin anlar da merak ediliyor. Peki, Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 18:05 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 18:05
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli oldu. 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. 13 Şubat Pazar günü yayınlanacak programda ise 2. eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 13 ŞUBAT 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star 13 Şubat Pazar günü yayınlanacak. 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu galibi belli olunca haberimizde yer alacak.

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan isim haftanın ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

SURVIVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI EVRİM OLDU!

12 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.

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