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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Öte yandan ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? | Son dakika Survivor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:20
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli olacak... 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2022 All Star'da heyecan devam ediyor. 12 Şubat Cumartesi günü oynacak dokunulmazlık oyunu kazananı ve 1. eleme adayı henüz belli olmadı. Sonuç belli olunca haberimizde yer alacak.

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