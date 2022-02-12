Haberler Haberler SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı kim? Sürgün adasına kim gitti?

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı kim? Sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı... 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:20 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:20
SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Survivor 12 Şubat 1. eleme adayı kim? Sürgün adasına kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1 eleme adayı belli oldu. 12 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı ve gönüllüler ada konseyine gitti. Oylama sonucunda takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan isim haftanın ilk eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti.

SURVIVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI EVRİM OLDU!
12 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu.

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