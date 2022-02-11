EKPSS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İŞTE O TARİH! - SON DAKİKA

EKPSS SONUÇLARI - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve tercihlerini yapan adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni ileri bir tarihe ertelendi. İşte o açıklama...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce adayın gerçekleştirdiği EKPSS tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni 17 Şubat Perşembe gününe ertelendi. Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

EKPSS 2022 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK

Adaylar yaptıkları atamalarla ilgili sorgulamayı aşağıdaki adresten kontrol edebilecek.

👉EKPSS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYIN