Saatlerin anlamları 2021 - Tek - Çift saatler ne anlama gelir?

Gün içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü saate bakarız. Bu sebepler kâh mesai bitimini beklemek olur kâh otobüsün gelmesine ne kadar kaldığına bakmak. Ancak saate en çok sevdiğimiz birinin yolunu gözlerken bakarız. Tesadüfen saatlerin ters, çift veya aynı olduğunu gördüğümüzde de anlamını merak ederiz. Saatlerin anlamlarını bilen çok olmasa da bilenler bunu saat falı olarak dile getirirler. Bunun sebebi de saatlerin bize karşımızdaki kişinin ne düşündüğü hakkında bize ipucu sağlamasıdır. Saat falına bakılabilmesi için öncelikle aynı, ters ve çift saatlerin anlamlarını bilmek gerekiyor. Eğer siz de saat falına nasıl bakıldığını merak ediyor ve saatlerin anlamı 2021 yılı için nedir sorusunun cevabını arıyorsanız, sizin için hazırladığımız içeriğimizi okuyarak aklınızdaki soruların cevabını bulabilir ve merakınızı giderebilirsiniz.

Çift Saatlerin Anlamı 2021

Bir günde 24 kere çift saate denk gelebiliriz. Genellikle çift saatlerin ters saatlere göre daha olumlu ve umut verici şeyler çağrıştırdığına inanılır. Çift saatler:

00:00

01:01

02:02

03:03

04:04

05:05

06:06

07:07

08:08

09:09

10:10

11:11

12:12

13:13

14:14

15:15

16:16

17:17

18:18

19:19

20:20

21:21

22:22

23:23 olarak karşımıza çıkarlar.

00.00 Saat Anlamı – Sizi Düşlüyor

00.00 saati, çalışma hayatında karşınıza çıkan ve baş edemeyeceğinizi düşündüğünüz zorlukların aslında çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Bu zorlukları güçlükle de olsa alt edebileceksiniz. Tek yapmanız gereken kendinize ve yapabileceklerinize inanmanız. Eğer saate baktığınızda 00.00'ı gördüyseniz, sevdiğiniz kişinin sizi rüyalarında gördüğüne emin olabilirsiniz. Bu kişi ertesi sabah sizi arayıp rüyasında sizi nasıl gördüğünü söyleyebilir.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 00.00 Saat Anlamı

Numerolojiye göre 0'ın eski uygarlıkların sayısal sistemlerinde 3 defa kullanıldığını görürüz. Bu sayı başlangıç noktasını sembolize eder. Her şeyin 0 ile başlaması da yaratılış, kozmos ve sonun temsili anlamına gelir. Toplamı da başlangıç rakamı 0 olan 00.00 saati yakın zamanda sizin kendinizle ilgili değişiklik yapma ihtiyacını hissedeceğiniz anlamına gelmektedir. Önemli ve ciddi bir analiz süreci sonrasında bilmediğiniz patikalarda ilerleyeceksiniz.

01.01 Saat Anlamı – Sizi Seviyor

01.01 saati çevrende sizi seven birinin varlığını gösterir. Bu kişi sizin farkında olmadığınız biri olabilirken sizin sevdiğiniz kişi de olabilir. İç dünyanızda çıkacağınız küçük bir yolculuk ile bu kişinin kim olduğunu bulabilirsiniz. 01.01 saati, çalışma hayatındaki kuvvetli kimliği yansıtan bir saat dilimindedir. Bu yüzden çok önemli bir terfi ya da teklif alabilirsiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 01.01 Saat Anlamı

Toplamı 2 yapan 01.01 saati aşk birliğini sembolize eder. Hazır olun çünkü duygusal hayatınızda ya da iş hayatınızda değişiklikler olabilir. Eğer bekârsanız, 2 sayısı onay alma ya da toplantı anlamını taşımaktadır. Eğer ilişki içindeyseniz, ufukta bir evlilik teklifi ya da hamilelik gibi güzel ama çok önemli bir döneme gireceğiniz görünüyor.

02.02 Saat Anlamı – Sizden Hoşlanıyor

Kendinize daha fazla önem vermeniz gerektiğini gösteren bir saat dilimindesiniz. Güç durumlara karşı kararsız tutumunuz yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. 02.02 saatine denk geldiyseniz sevdiğiniz kişi sizden hoşlanıyor ancak size karşı biraz çekingen ve temkinli yaklaşıyor. Henüz aşk kadar kuvvetli bir duygu oluşmamış olsa da size karşı ilgisi olduğu açık.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 02.02 Saat Anlamı

02.02 saatinin toplamı olan 4 rakamı yüksek konsantrasyon becerisinin göstergesidir. Hedeflerinize ulaşmak adına elinizden geleni ardınıza koymadığınız anlamına gelir. 02.02, geleceğinize öngörülü yaklaştığınızı gösterir. Eğer hayallerinizin tam olarak planladığınız şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız bunları hayata geçirirken sağlam bir altyapı ile başladığınızdan emin olun.

03.03 Saat Anlamı – Size Aşık Oluyor

03.03 saati analitik zekânızın iş hayatınızda size önemli avantajlar sunacağını gösteriyor. Aynı zamanda aşk hayatınızda da size karşı boş olmayan birilerinin olduğuna işaret ediyor. Sevdiğiniz kişi ile aranızda büyük büyük bir aşk başlayabilir çünkü bu kişinin size karşı olan duyguları gittikçe yoğunlaşıyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 03.03 Saat Anlamı

03.03 saatinin toplamı olan 6 rakamı ailenin önemini temsil eder. Ailenizin mutlu olması ve evinizdeki huzurun sağlanması için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırsınız. Bunun devamlılığı adına her ne kadar kendinizi yormaktan çekinmeseniz de kendinizi düşünmeyi de ihmal etmemelisiniz. Yaratıcı bir yapınız var, beyniniz sürekli yeni fikirlerle dolu. Gerçekçi olmaktan çekinmeyin, yoksa iş hayatınızda ya da romantik ilişkilerinizde karşınıza çıkabilecek fırsatları kaçırabilirsiniz.

04.04 Saat Anlamı – Sizi Çok Ama Çok Seviyor

İş hayatınızda lider konumunda mısınız? Ya da böyle bir konumda çalışmak için adımlar mı atıyorsunuz? Cevabınız evet ise 04.04 de sizin saat diliminiz çünkü siz büyük sorumluluk gerektiren işleri üstlenmekten korkmayan bir kişiliğe sahipsiniz. Bu saat ayrıca romantik yaşamınızda sizi olduğunuz gibi kabul eden birinin var olduğunu işaret ediyor. Hayatını size adamaya hazır olan bu kişi sizi çok seviyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 04.04 Saat Anlamı

04.04 toplamı olan 8 rakamı gücü sembolize eder. Maddiyata dayalı olan motivasyonunuz ile yapacağınız girişimler başarılı olacak. Ancak hayatınızdaki engebelere karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu iniş çıkışlar hevesinizi kaçırabilir. 8 rakamı ayrıca bir uyarı niteliği taşımaktadır. Yapacağınız girişimlerin getirdiği başarı ve güç sizin değişmenize neden olabilir. Başarıya giden yolunuzda karşınıza çıkan engelleri nasıl aştığınızı başkalarıyla paylaşın, onlara yardım edin. Bu sizi iyi yönde etkileyecektir.

05.05 Saat Anlamı – Sizden Nefret Ediyor

Çift saatlerin olumlu saatler olduğundan bahsetmiştik ancak 05.05 istisnai bir anlam taşıyor. Bu saat dilimi karşınızdaki kişinin sizden nefret ettiğinin işareti. Bunun sebebinin ne olduğunu bulmak için iyice düşünmelisiniz. Geçmişte yaptığınız hataları nasıl telafi edeceğinizi bulmalı ve bunun için çaba göstermelisiniz. Elinizden geleni yaptığınız zaman durum tersine dönecektir.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 05.05 Saat Anlamı

05.05 saatini toplayınca karşımıza çıkan 10 sayısı bağımsızlığın simgesidir. Kimseye ihtiyacınız olmadan kendi işinizi kararlılıkla çözebilirsiniz. Enerji dolu bir kişiliksiniz bu yüzden aynı anda pek çok şey yapabilme yeteneğine sahipsiniz. Bu durum sizinle ilk defa tanışan kişilere ilginç gelse de zamanla bu halinize alışacaklardır. Bu saat dilimi ayrıca bir döngünün tamamlanacağına işaret eder. Üzerinde çalıştığınız projelerin tamamlandığını ve emeğinizin karşılığını aldığınızı göreceksiniz.

06.06 Saat Anlamı – Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

06.06 saat dilimi de 05.05 gibi çift saatlerin istisnası durumunda, olumlu olmayan bir aralık. Bu saat dilimi sizin için zorlayıcı bir gün olacağı anlamına geliyor. Yakınınızdakilerle yaptığınız bir plan varsa ertelemekten çekinmeyin. Aranızın kötü olduğu, problemler yaşadığınız biri ile ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız bu saat dilimi bunun için iyi bir gün olmadığını işaret ediyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 06.06 Saat Anlamı

Toplamı 12 olan 06.06 saat dilimi zorluk ya da meydan okuma anlamını taşır. Kendinize zaman tanıyın, hem bedenen hem de manen güçlenmek ancak kendinize ayıracağınız zaman ile gerçekleşecektir. Meraklı bir kişiliğiniz var; başka ülkelere seyahat edip yeni tecrübeler edinmeyi, bilinmedik yerler keşfedip onların kültürleriyle tanışmayı seviyorsunuz. 06.06 ayrıca çevrenizde sizi örnek alan birinin varlığının göstergesidir. Bu kişiye karşı tutumunuzda dikkatli olmalısınız. Aklındaki siz imajını zedelerseniz bu kişinin size olan güvenini kıracaktır.

07.07 Saat Anlamı – Sizden Çocuğu Olsun İstiyor

07.07 saati öncesinde gelen saatlerin negatifliğini taşımıyor. Bu saat, evliyseniz ya da evlilik yolundaysanız sevdiğinizin sizinle bir çocuk sahibi olmak istediğini işaret ediyor. Size o kadar bağlı ki dünyanın en heyecanlı, en saf ve en güzel duygusunu sizinle yaşamak için can atıyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 07.07 Saat Anlamı

Toplam değeri 14 olan bu saat dilimi sizin kâşif ruhlu olduğunuzun göstergesi. Yeni şeyler öğrenerek entelektüel yönünüzü geliştirmeyi seviyorsunuz. 14 sayısı ayrıca denge arayışını temsil eder, kâşif ruhlu olmanızın sebebi de budur. Çok fazla konuda bilgi sahibi olmanız hayatınızı yönetmenize yardımcı oluyor. Ancak dikkatli olmalısınız, bu başarınız çevrenizdeki insanların sizi kıskanmasına yol açabilir. Başarılarınızı anlatırken çok konuşmamaya ve kendinizi övmemeye dikkat edin.

08.08 Saat Anlamı – Size Kahvaltı Teklif Edecek

08.08 saati gününüzün çok güzel geçeceğini gösteriyor. Sevdiğiniz ya da ilgilendiğiniz kişi güne sizinle başlamak için can atıyor! Sizi romantik bir kahvaltıya davet ettiği bir mesaj alabilirsiniz. Bu saat ayrıca bir uyarı, gün içindeki hal ve hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde kötü sonuçlara yol açabilirsiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 08.08 Saat Anlamı

08.08 saatinin toplamı 16 sayısı numerolojide maneviyatı simgeleyen sayılardan biridir. Sezgileri yüksek birisiniz. Bunu yeteneğinizi başka insanlara yardım ederek değerlendirmeniz sizi manevi açıdan tamamlayacaktır. 08.08 ayrıca bir uyarıyı da içinde barındırır. Başkalarına karşı egoist bir yaklaşım yerine sevecen davranırsanız bulunduğunuz yeri koruyabilirsiniz. Davranışlarınıza dikkat etmelisiniz, yoksa istemediğiniz bir durumun içine düşebilirsiniz.

09.09 Saat Anlamı – Sizi Üzecek Bir Söz Söyleyecek

09.09 da diğer istisnalar gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu saat dilimi iş hayatından ya da sevdiğiniz kişiden üzücü haberler alabileceğinizi ifade ediyor. Sevdiğiniz kişi kalbinizi kıracak şeyler söyleyebilir ya da onun söylediklerine siz alınabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu yalnızca geçici bir durum. Birbirinize zaman tanımanız hem ilişkinize hem de birbirinize yapacağınız en faydalı şey olacaktır. Bu zaman, sevdiğiniz kişi ile aranızdaki sorunların çözümüne yardımcı olacak ve ilişkinizin zedelenmesini önleyecektir.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 09.09 Saat Anlamı

09.09 saat diliminin toplamı olan 18 sayısı sezgilerinizin ne kadar kuvvetli olduğunu öne çıkaran bir sayıdır. Olayların nasıl gelişeceğini önceden sezme yeteneğinizin varlığını en çok rüyalarınızda fark edebilirsiniz. İnsanlara yardım etmek sizi mutlu ediyor. Ancak karşılıksız yaptığınız bu iyilikler başkalarına yardımcı olurken sizden de çok şey götürebiliyor. İyiliğinizi anlamayan veya anlamak istemeyen kişiler için enerjinizi tüketmeyin. 09.09 saati her ne kadar üzücü bir anlama sahip olsa da hırslı ve azimli oluşunuzun ödülsüz kalmayacağı anlamını taşıyor.

10.10 Saat Anlamı - Ayrılmanın Fırsatını Kolluyor

Bu saat dilimi aşk hayatınızla ilgili olumsuz bir anlam taşıyor olsa da hayatınızın geneli ile ilgili olumlu haberler alacağınızı gösteriyor. İş ya da eğitim yaşamınızda önemli bir dönemden geçiyorsunuz ve bu dönemi iyiye kullanmak sizin elinizde. Ancak bunu romantik yaşamınızla ilgili söyleyemeyiz çünkü sevdiğiniz kişi sizden ayrılmak için bir fırsat arıyor. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki problemlerin çözümünü sağlamak adına harekete geçmeniz gerekiyor. İlişkinizi devam ettirmek istiyorsanız karşınızdakini dinlemeli ve çözüm odaklı yaklaşmalısınız.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 10.10 Saat Anlamı

Toplamı 20 olan 10.10 çift saati uyum dolu ve sağlıklı bir yaşamı temsil eder. Kişisel gelişiminiz ve hayatınızın değişmesi için önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Ailenize mensup birinin evlilik ya da çocuk haberi gibi güzel bir haberle karşılaşmanız mümkün. 10.10 saati ayrıca etrafınızda size gizliden gizliye aşk besleyen birinin olduğunun işaretidir. Kim olabileceğini düşünürken ilk hareketi sizin yapmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

11.11 Saat Anlamı – Size Bir Hediyesi Var

11.11 saat dilimi bütün bereketiyle hayatınıza geliyor. İş yaşamınız ya da hayatınızın genelinde uzun zamandır üzerinde çalışıp emek verdiğiniz projelerin istediğiniz şekilde sonlandığını ve emeğinizin karşılığını gani gani alacağınızı gösteriyor. Bu saat ayrıca aşk hayatınızda da küçük sürprizlerin sizi beklediğinin habercisi. Sevdiğiniz kişi size alacağı bir hediye ile ayaklarınız yerden kesilecek.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 11.11 Saat Anlamı

Toplamı 22 olan bu ayna saat dilimi ayakları yere basan hırslı bir kişilik olduğunuzu ifade eder. Gücün ve istikrarın göstergesisiniz. Bu özelliğiniz sizin çevrenizdeki kişileri kolayca etkileyebilmenizi ve uzun vadede çok büyük işler başarabilmenizi sağlıyor. Bir fikri ya da sorunu etraflıca anlamak ve ona çözüm bulmak sizin için hiç zor değil. Duygu ve düşüncelerinizi çözümlemek de çocuk oyuncağı. Bu yüzden öngörü gerektiren işler ve projeler için kişiler size başvurabilir.

12.12 Saat Anlamı – Ailesine Sizden Bahsedecek

12.12 zaman dilimi pozitif olan ayna saatler içerisinde. Hem iş hem de aşk hayatınızda sizi mutlu edecek haberler alacaksınız. Sevdiğiniz kişinin sizi ve ilişkinizi artık saklamak istemediği bir dönemdesiniz. Bu istek onun ailesine sizden bahsetmesini ve sizinle olan planlarını paylaşmasını sağlayacak. Karşınızdaki kişinin ailesi sizinle tanışmak isteyebilir, buna hazır olun.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 12.12 Saat Anlamı

Toplam değeri 24 olan 12.12 çift saati hem profesyonel hem de romantik yaşamınızda olumlu yönde değişikliklerin olacağını işaret eder. Ancak bu gelişmeler yaşanırken kendinize zaman ayırmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu sizi strese sokabilir, beklenmedik gerginlikler yaşayabilirsiniz. 24 sayısı sizin güvenilir ve sorumlu olduğunuzu gösteriyor. Sözünün eri denilen kişilerden birisiniz. Lakin herkesin sizin gibi olmadığını unutmayın. Sizi aldatmak isteyen kişilerle karşılaşabilirsiniz, gözünüzü dört açın.

13.13 Saat Anlamı – Konuşmaya Utanıyor

Bu ayna saat dilimi size güzel bir haber getirecek. Eğer finansal ya da kariyer konularında bazı endişeleriniz varsa bu saat dilimi onların azalacağını işaret ediyor. 13.13 ayrıca aşk hayatınızda da bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Sevdiğiniz kişinin sizinle konuşmak istediği bir konu mevcut ancak bunu sizinle konuşmaktan çekiniyor. Karşınızdaki kişinin içine attığı bu sıkıntıyı sizinle bir an önce paylaşması için onu teşvik edin.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 13.13 Saat Anlamı

Toplamı 26 olan 13.13 ayna saati derin arzularınızın kısa süre içinde su yüzüne çıkacağının göstergesidir. Bu konu iş hayatınızla da ilgili olabilir aşk hayatınızla da finansal konularla da. Hangisi ile ilgili olursa olsun, bu konu ile ilgili olumlu dönüşler alacaksınız. 26 sayısı aynı zamanda bir yoluculuğa, serüvene işarettir. Kısa zaman içinde hareket halinde olacaksınız. Son olarak 13.13 finansal ve profesyonel hayatınızda size başarı getirecek.

14.14 Saat Anlamı – Aklında Evlilik Teklifi Etmek Var

14.14 saati düğün çanlarının çaldığı ve bekârlık hayatına veda ettiğiniz bir döneme girdiğinize işarettir. Sevdiğiniz kişi, hayatınızın kalan kısmını birlikte geçirmeyi arzuluyor ve bununla ilgili planlar yapıyor. Aklınızda evlilik gibi bir düşünce olmasa bile birlikte olduğunuz kişinin size evlilik teklifi etmeyi planladığı açık.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 14.14 Saat Anlamı

14.14 ayna saatinin toplamı olan 28 sayısı kararlılığın ve özgürlüğün sembolüdür. Bağımsız kişiliğiniz zaman zaman size ulaşmayı zor kılıyor. Sevdiklerinize karşı ulaşılabilir olmaktan kaçınmayın. Kararlılığınızın yanında insanları bir araya getirebilme özelliğiniz de var. Bu ikili sizin gerçek bir diplomat olduğunuzun göstergesi. Çevrenizdekilerin size ihtiyacı olduğunda yanlarında oluyor, gitmeleri gereken doğru yolu bulmalarına yardımcı oluyorsunuz.

15.15 Saat Anlamı – Sizinle Uzaklara Kaçmak İstiyor

15.15. ayna saat dilimi seyahatin simgesidir. Hayatınızın olumlu yöne doğru yol almasını sağlayacak ve size hiç ummadığınız fırsatlar sunacak biriyle berabersiniz. Bu kişi sizinle tatile çıkmak istiyor. Sevdiğiniz kişi yakın zamanda iki bilet ile karşınıza çıkabilir.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 15.15 Saat Anlamı

15.15 saatinin toplamı olan 30 sayısı fikirlerin ifade edilmesi ve iletişimin simgesidir. Siz de aklınızdakileri kolayca ifade edebilen ve akıcı iletişim kurabilen bir kişiliğe sahipsiniz. Bu özelliğiniz size önemli avantaj sağlıyor çünkü çevrenizdekileri kolayca etkileyebiliyorsunuz. Büyüklüğünü düşünmeden aynı anda pek çok sorumluluk üstlenebiliyorsunuz. Bu saat dilimi ayrıca tanıdığınız bir kişinin hisleri ile ilgili bir mesaj taşıyor. Bu kişinin sizi sevdiğini biliyordunuz ancak o, sizi hiçbir zaman kalbinden çıkarmadı, size bağlılığı hala devam ediyor.

16.16 Saat Anlamı – Çevresine Sizden Bahsediyor

16.16 çift saati, iş hayatınızla ilgili bazı problemlerin olabileceğinin uyarısı. Bu sorunları aşabilmek için acele ve erken davranmanız gerekiyor. Bu saat dilimi ayrıca sevdiğiniz kişinin aklında yalnızca sizin olduğunuzu gösteriyor. Sevdiğiniz kişi yalnızca sizi düşünüyor ve bütün çevresine sizden bahsediyor. Arkadaşları ile konuşmak istediği tek konu sizsiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 16.16 Saat Anlamı

Toplamı 32 olan 16.16 çift saati sizin yaratıcılığınızın yüksek olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizdeki her şeyden ilham alıyor ve bunları çeşitli yollarla ifade edebiliyorsunuz. Bu size keyif veriyor. İyimser bir yönünüz var, bardağa dolu tarafından bakmayı tercih ediyorsunuz. Sizin güçlü ve güzel ilişkiler kurmanıza yardımcı oluyor. 16.16 saat dilimi ayrıca sizin profesyonel hayatınızda istediğiniz ve olmanız gereken pozisyonda olmadığınızın göstergesi.

17.17 Saat Anlamı – Hayalleriniz Aynı

17.17 çift saati önünde zorlukların olduğu bir döneme gireceğinizin işareti. Bunun üstesinden geleceksiniz ama bunun için azimli ve güçlü bir duruş sergilemeniz gerekli. Sevdiğiniz kişi sizinle aynı hayalleri kuruyor. Bu hayalleri birbirinizle paylaştığınızda aranızdaki bağın daha da güçlendiğini göreceksiniz. Duygularınızın karşılıklı oluşu ile birbirinize daha da yakınlaştığınızı fark edeceksiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 17.17 Saat Anlamı

17.17 saatinin toplamı olan 34 sayısı iç dünyanız ile iletişime geçmeniz gerektiğinin işaretidir. İç sesinize kulak verin, kendinizi ve ne istediğinizi daha iyi anlayacaksınız. Ancak bunun hemen olmasını da beklemeyin, zamanla kendinizi tanıyacaksınız. Manevi olarak her şeyin yoluna girdiğini düşündüğünüz anda maddi olarak bazı zorluklarla karşılaşmanız mümkün. Bunun için güçlü ve kararlı bir duruşunuz olmalı.

18.18 Saat Anlamı - Herkesten Çok Sizi Seviyor

Çok uzun zamandır beklediğiniz ve olmasını istediğiniz bir dileğiniz mi var? 18.18 ayna saati bu dileğinizin gerçekleşeceğini söylüyor. Dileğinizin hangi konuda olduğu önemli olmasa da gerçekleştiği zaman mutluluktan havalara uçacaksınız. 18.18 saati aynı zamanda sevdiğiniz kişinin sizi herkesten ve her şeyden daha çok sevdiğini öğreneceksiniz. Aranızdaki aşk güçlenecek ve çok uzun süre devam edecek.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 18.18 Saat Anlamı

18.18 saatinin toplamı olan 36 sayısı sizin insanları önemsediğinizi ve onlara değer verdiğinizi gösterir. Birilerine göstermelik değil gerçekten içinizden geldiği için tanımadığınız biri bile olsa onlara yardım ediyorsunuz. Bu yüzden çevrenizde yardımsever biri olarak biliniyor ve takdir ediliyorsunuz. Bu iyi kalpliliğiniz size güzel bir dönüş yapacak. 18.18 saati arzuladığınız şeylerin bir anda ortaya çıkacaklarını işaret ediyor.

19.19 Saat Anlamı – Sizi Çok Özlüyor

Sırılsıklam âşık olduğunuz bir ilişkiye hazır olun! 19.19 çift saati sevdiğiniz kişinin size deliler gibi âşık olduğunun göstergesi. Karşınızdaki kişi bütün zamanını sizinle geçirmek istiyor. Yan yana olmasanız da onun aklında hep siz varsınız. Çok şanslısınız çünkü onun en çok yapmak istediği şey ellerinizden tutup sizi öpmek.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 19.19 Saat Anlamı

19.19 ayna saatinin toplam değeri olan 38 romantik hayatınızı ve ilişkinizin hangi yöne gideceğini vurgular. Eğer bir ilişki içindeyseniz bu ilişkinin her iki taraf için de tatmin edici ve istikrarlı olduğunun göstergesidir. Eğer bekârsanız ancak bu durumdan sıkılmışsanız sabredin. Zaman size güzel şeyler gösterecektir. 19.19 saati numerolojide üretkenliği temsil eder. İş hayatınızda verimli bir çalışma düzeniniz var. Bu düzeni devam ettirdiğiniz sürece başarılar ve terfiler sizin olacak.

20.20 Saat Anlamı – Başkasıyla Birlikte

20.20 saatinin size getirdiği sevdiğiniz kişi ile ilgili olumsuz bir haberi var: aranızdaki ilişkinin bitmesi an meselesi. Bu kişi ile aranızdaki ilişki her ne kadar sizin için doğruymuş gibi görünse de gerçeklere baktığınızda zaman içinde aranızda sorunların geliştiğini ve bu ilişkinin devamının artık gelmeyeceğini göreceksiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 20.20 Saat Anlamı

Toplamı 40 olan 20.20 çift saati pratik zekânın sembolüdür. Konsantre olabilme yeteneğiniz takdire şayan ve hedeflerinize ulaşmak için yeterli azminiz de mevcut ancak bunları başarabilmek için kendinize zaman vermelisiniz. Bu saat dilimi sizin kendinize karşı dürüst olmanız için bir işaret. 20.20 saati ve 40 sayısı önünüze çıkabilecek engelleri ya da kısıtlamaları işaret ediyor olabilir.

21.21 Saat Anlamı – Sizinle İlgili Gelecek Hayal Ediyor

21.21 çift saati aşk hayatınızda gelişim evresine girdiğinizi işaret ediyor. Sevdiğiniz kişinin gelecek hayallerinin hepsinde siz varsınız. Sizinle ilgili pek çok planı mevcut. Ancak bunlar pikniğe gitmek, seyahate çıkmak gibi küçük planlar değiller. Sizi doğru kişi olarak görüyor ve sizinle evlenmek istiyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 21.21 Saat Anlamı

21.21 çift saatinin toplamı 42 sayısı ailenin sizin için ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Çevrenizdeki insanlar özellikle yakınlarınızla aranızın iyi olması sizin için çok önemli. Herhangi bir tatsızlık çıkmaması için çok çabalıyorsunuz bu da sizi güvenilir kılıyor. Son olarak 21.21 saati ve 42 sayısı romantik yaşamınızda ipleri artık elinize almanın vaktinin geldiğini işaret ediyor. Hislerinizi saklamak yerine onun karşısına çıkın ve ona olan sevginizi gözleri önüne serin.

22.22 Saat Anlamı – Size Kahve Ismarlayacak

22.22 ayna saati sizin kendinizle ilgili farkındalığa ulaşacağınız bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Kendi güçlü ve zayıf noktalarınızın neler olduklarının farkına varacaksınız. Kendine güvenen biri haline geleceksiniz ve bu yeni özelliğiniz ile tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Buna uzun zamandır hoşlandığınız kişi de dâhil. Kısa zamanda sizinle bir şeyler içmek için teklifte bulunacak.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 22.22 Saat Anlamı

22.22 çift saatinin toplamı 44 sayısı sizin iş hayatınızda muhteşem işler başaracağınızı gösterir. Konsantre olduğunuz anda bitiremeyeceğiniz iş yok çünkü verimli nasıl çalışılır iyi biliyorsunuz. Hırslı birisiniz. Parasal konular sizi gerse de bunun sebebi finansal güvenlik istemeniz.

23.23 Saat Anlamı – Onun İçin İlk ve Teksiniz

23.23 çift saati iş hayatınızda olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor. Uzun zamandır bir terfi bekliyorsanız bunun gerçekleşmesi için bir fırsatın ayağınıza gelmesi an meselesi. Aşk hayatınızda da pozitiflikler sizi bekliyor. Daha önce ilişkisi olmuş olsun ya da olmasın sevdiğiniz birey için ilk ve teksiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 23.23 Saat Anlamı

Toplamı 46 olan 23.23 saati özgür ve bağımsız bir ruh olduğunuzu gösteriyor. Hareket halinde olmak, seçeneklerinizin olması sizin için çok önemli. Kendi görüşlerini size zorla kabul ettirmek isteyen kişilere karşı kendinizi korumaya almanız gerekli. Bu kişiler özgürlüğünüzü kıskanıyor olabilir. Hassas ve iyimser bir yapınız mevcut. Önünüze çıkan yardıma muhtaç herkese yardımcı olmak istiyorsunuz. Yardım ettiğinize elinizden geleni ardınıza koymuyorsunuz.

Ters Saatlerin Anlamı 2021

Günlük hayatımızda çeşitli nedenlerden dolayı saate baktığımızda ters saatlere denk gelmemiz mümkündür. Çift saatlerin olduğu gibi ters saatlerin de anlamları vardır ancak adında da görüldüğü gibi çok da olumlu olmayan mesajlar içerirler. 13 tane olan ters saatler şu şekildedir:

01.10

02.20

03.30

04.40

05.50

10.01

12.21

13.31

14.41

15.51

20.02

21.21

23.32

01.10 Saat Anlamı – Sizi Hiç Sevmiyor

01.10 ters saati etrafınızdaki kişilerin eğitim hayatınız ya da iş yaşamınızda edindiğiniz başarılarınızın kıskanıldığını söylüyor. Sevdiğiniz kişi için de ufukta olumlu şeyler görünmüyor. Bu kişinin size ilgi duyması için çok çabalıyorsunuz ancak bunu bir an önce bırakmanız gerekiyor çünkü karşınızdaki kişi sizinle ilgilenmiyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 01.10 Saat Anlamı

01.10 ters saatinin toplamı 11 numerolojide idealizm, cesaret, sezgi ve istekliliği sembolize eder. Aynı zamanda gerilim ve çelişkilerin de temsilcisidir. Bu sayı enerjisi yüksek bir sayıdır ve size ilham getirecektir. 01.10 saati size başarı arzusu ve hırs getirecektir. Hedeflerinize ulaşmanız için ihtiyacınız olan tek şey kendinize güvenmek.

02.20 Saat Anlamı – Sizden Hoşlanmıyor

02.20 ters saati size bazı haberler getiriyor. Uzun zamandır beklediğiniz finansal konular ya da iş yaşamınız hakkında beklediğiniz bir haber varsa kendinizi hazırlamanızı öneririz. Bu haber negatif bir şekilde sonuçlanacak. İlgi duyduğunuz kişiyle son zamanlarda sürekli göz göze mi geliyorsunuz? Bunun sebebi onun da size karşı boş olmadığının göstergesi değil. Maalesef o kişi sizinle aynı hisleri paylaşmıyor, ona baktığınızın farkında ve bundan rahatsız.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 02.20 Saat Anlamı

02.20 saat dilimi toplamı olan 22 sayısı numerolojideki en güçlü sayılardandır. Bu saat dilimi size sunulan büyük şansları kolayca yakalama yeteneğinizin olduğunu işaret eder. Önünüzde hiç beklemediğiniz ancak sizin için muhteşem olan bir fırsat çıkacak ve bunu iyi değerlendirebilirseniz büyük bir başarı elde edeceksiniz. Ancak dikkatli olun, önünüzde engebeli bir yol ve ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar var.

03.30 Saat Anlamı – Size Âşık Olmayacak

03.30 ters saati size bir uyarıda bulunmak için dikkatinizi çekmiş olabilir. Profesyonel hayatınızda size zorluk çıkarmaya çalışan birileri var. Aşk hayatınızda da çok pozitif şeyler olduğu söylenemez. 03.30 saati bu kişiyi aklınızdan çıkarmanız gerektiğini gösteriyor çünkü onun kalbinde başka birisi var.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 03.30 Saat Anlamı

Toplamı 33 olan 03.30 ters saat dilimi aslında iyi enerjisi olan bir saattir. Profesyonel yaşamınız ve yaratıcılık gerektiren işlerinizde size başarı ve iyi şans getireceğine işarettir.. 03.30 saat dilimi için 33 sayısının numerolojide yaşam yoluna bağlı olduğuna inanılır. Bu sayı ailenizin ve yakınlarınızın aklınızdaki hedeflere ulaşma yolunda her zaman size destek olacaklarına işarettir.

04.40 Saat Anlamı – Sizi Çok Sevdiği Söylenemez

04.40 sayısı davranışlarınıza biraz daha dikkat etmeniz konusunda size bir uyarıdır. Farkında olmasanız bile hal ve hareketleriniz ile çevrenizdeki insanları kırıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz ilişkiyi gözden geçirmenizin de vakti geldi. Karşınızdaki kişinin size karşı artık aynı hisleri beslemediği ve bu ilişkinin ayrılıkla sonuçlanacağı apaçık ortada. İç dünyanıza çekilip bazı şeyleri sorgulamanızı öneriyoruz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 04.40 Saat Anlamı

04.40 saatinin toplamı olan 44 sayısı numerolojide önemli bir sayıdır. İlk anlamı dört elementi sembolize etmesidir; ateş, su, toprak ve hava. İkinci anlamı ise dört ana yönü göstermesidir; kuzey, doğu, güney ve batı. Gerçek dünyada iş ile ilgili fikirlerin hayata geçirilmesini temsil eder. 44 sayısı finansal ve profesyonel düzeyde iyi şeylerin geleceğine işarettir. Dinamik olmanızı ve başarılarınızı devam ettirmeniz için size en iyi gelecek zaman 04.40 saat dilimidir.

05.50 Saat Anlamı – Sizden Hoşlanıyor

05.50 ters saat dilimi yakın gelecekte kötü bir sürprizle karşılaşacağınızın uyarısı. Bunun için kendinizi hazırlamalısınız. Çevrenizde gerçekleşen gelişmelere karşı algınızı açık tutmanızda fayda var. 05.50 saati size ayrıca güzel bir haber de getiriyor. İlgi duyduğunuz kişi de size karşı boş değil, yalnızca duygularını ifade etmekte biraz zorlanıyor. Birlikte mutlu bir geleceğiniz olsun istiyorsanız ilk adımı atmaktan çekinmemelisiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 05.50 Saat Anlamı

Toplamı 55 olan 05.50 ters saati çok kuvvetli bir enerji taşımaktadır. Bu saat dilimi sizin rekabet ruhuna sahip olmanızı sağlar böylece kaderinizin kontrolünü elinize almada size kolaylık sağlar. Bu ters saat, sizi geride tuttuğuna inandığınız geçmişinizi artık geride bırakıp ileriye dönük yaşamanız gerektiğini işaret etmektedir. Yeni tecrübeler edinmenizin vakti geldi.

10.01 Saat Anlamı – Sizinle Evlenmek İstiyor

10.01 ters saati, grubundaki istisnalarından biri olarak size müjdeli bir haber getiriyor. Sevdiğiniz kişiyle birlikte bir gelecek inşa etmek, hayatınızın sonuna kadar birlikte olmak ve bir aile kurmak istiyorsunuz. Size güzel bir haberimiz var, sevdiğiniz kişi de sizinle aynı hayalleri paylaşıyor. Yaşamının kalan günlerini sizinle beraber geçirmek, sizinle yaşlanmak istiyor. Kısa zaman içinde sürpriz evlilik teklifi alabilirsiniz.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 10.01 Saat Anlamı

10.01 saat diliminin toplamı olan 11 sayısı yeni bir başlangıcı, yeni temelleri ya da bir çıkış noktasını sembolize etmektedir. İçinizdeki ses kulak verin ve ne istediğinizden emin olun. 10.01 ters saati ile karşılaşmışsanız kendiniz için en doğru olan yolda ilerlediğinizi bilin. Bu saat dilimi ruhsal bir aydınlanma yaşayacağınızın da bir göstergesi. İyimser ve olumlu bir bakış açısına sahipsiniz. Bunu devam ettirmeyi başarabilirseniz hedeflerinize ulaşmanız çok uzun zaman almayacak.

12.21 Saat Anlamı – Sizi Sevmiyor

12.21 ters saati sizi bekleyen kötü bir sürprizin habercisi. Etrafınızda sizin başarınızı kıskanan ve başarısız olmanız için elinden geleni ardına koymayacak birileri var. Kısa süre içinde sevdiğiniz kişinin sizinle aynı duyguları paylaşmadığını öğreneceksiniz. Bir an önce bu durumu kabul etmeniz ve onu gönlünüzden çıkarmanız gerekiyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 12.21 Saat Anlamı

12.21 ters saati ile bağı olduğundan 33 sayısı numerolojide çok kuvvetli bir enerjiye sahiptir. Bu enerji ile dolu olan bireylerin iyimserlik ve dolu dolu yaşama duyguları ile bezendiği görülür. Siz de bu kişilerden birisiniz. Bu sayı aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerinizin kötü etkilenmemesi için size iyi iletişim becerisi, cezbetme kapasitesi ve ikna yeteneği sağlar. Eğer öğretim, siyaset, ticaret ve hukuk gibi alanlarda bir mesleğiniz varsa bu sayının getirdiği yetenekleri kullanarak üstün başarılar elde edebilirsiniz.

13.31 Saat Anlamı – Sizi Umursamıyor

13.31 ters saat diliminin maalesef size kötü haberleri var. Aile, okul ya da iş hayatınızda hoşunuza gitmeyecek olaylar yaşayacaksınız. Bu durumun üstesinden gelmek adına güçlü bir tutum sergilemenizde fayda var. Uzun zamandır ilgilendiğiniz kişinin aklının ucundan bile geçmiyorsunuz. Sizinle aynı duyguları beslemeyi geçin varlığınızdan bile haberi yok ya da sizi umursamıyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 13.31 Saat Anlamı

13.31 ters saat dilimini toplamı olan 44 sayısı, 4 rakamının titreşimini ikiye katlayarak enerjisi ve etkisini yükseltmektedir. İç sesinize ve sezgilerinize güvenmenin tam zamanı çünkü 44 sayısı şu anda yürüdüğünüz yolun doğru yol olduğunu gösteriyor. 13.31 saat dilimi kalbinizin yakın zamanda büyük bir neşe ve sıcacık huzurla dolacağını gösteriyor. Sizi destekleyecek, bazı konularda yönlendirecek ve size cesaret yükleyecek birisi ile tanışmanız an meselesi.

14.41 Saat Anlamı – Sizinle Bir Gelecek Planlıyor

14.41 ters saati bir kaybı sembolize eder. Yakın zamanda sizin için manevi değeri olan bir eşyanızı ya da size yakın olan bir arkadaşınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bu durumun henüz farkına varmamış olmanız muhtemel. Mutlu bir ilişki içindeyseniz karşınızdaki kişinin sizinle ilgili çok büyük planları var. Bu kişi hayatının kalan günlerini sizinle geçirme hayalleri kuruyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 14.41 Saat Anlamı

14.41 ters saatinin toplamı olan 55 sayısı değişim, özgürlük, ilerleme, cesaret ve anlayışın sembolüdür. Çok güçlü bir enerjiye sahip olması rekabet duygusunu beraberinde getirir. Bu saat dilimi sürekli karşınıza çıkıyorsa numerolojinin size söylemek istediği bazı uyarılar var. Dengenizi hızla kaybediyorsunuz ve artık doğru yola dönmenizin vakti geldi.

15.51 Saat Anlamı – Eski Sevgilinizle Barışacaksınız

15.51 saati geçmişinizden birinin karşınıza çıkacağını işaret ediyor. Yakın zamanda eski sevgiliniz ile iletişime geçeceksiniz. Zamanında çok önemli gibi görünen ama fındıkkabuğunu bile doldurmayacak sebeplerden ötürü yaşanan uzaklığın sona ermesi an meselesi.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 15.51 Saat Anlamı

15.51 ters saatinin toplamı 66 sayısı bir mesaj taşır. Evrene güvenmeniz ve inanmanız gerekiyor. Pozitif kaldığınız, maddiyat ve maneviyatı dengelediğiniz sürece güzel günler sizi bekliyor olacak. Numerolojiye göre 66 sayısı finansal konularda artık endişelenmek zorunda olmadığınızı gösteriyor. Son olarak 66 sayısı daha sağlıklı bir yaşam sürmeniz için size gönderilen bir uyarıdır.

20.02 Saat Anlamı – Sizinle Evlenecek

20.02 saatini gördüyseniz eğitim ya da iş hayatında yakın zamanda büyük bir projeye girebilirsiniz. Strese girmeyin çünkü bu performansınızı büyük oranda etkileyecektir. Sevdiğiniz kişinin sizinle evlilik planları var, hayatlarınızın birleşmesi için can atıyor. Sürpriz bir evlilik teklifine hazır olun!

2021 Yılı Numerolojiye Göre 20.02 Saat Anlamı

20.02 ters saatinin toplamı olan 22 sayısı hırs, başarı ve ileri görüşlülüğü temsil eder. En çok istediğiniz ve mümkün olmadığını düşündüğünüz hayallerinizi gerçeğe dönüştürme potansiyeliniz var. Ancak 20.02 saati başarıya giden bu yolda stresten dolayı depresyona girmemeniz için sizi uyarır. 22 sayısı Numerolojiye göre sizin güvenilir birisi olduğunuzu işaret eder. Çevrenizdeki kişiler verdiğiniz tavsiyelere değer verirler ve duygusal desteğiniz için sürekli size başvururlar.

21.12 Saat Anlamı – Hep Aklındasınız

21.12 saati sizi dedikodunuzu yapanları değil sizin için iyi dilekleri olan kişileri düşünmeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Çevrenizdekileri iyi analiz etmelisiniz. Son zamanlarda ilgilendiğiniz kişinin aklında sürekli siz varsınız. Sizinle vakit geçirmekten çok hoşlanıyor ve tüm zamanını size adamak istiyor.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 21.12 Saat Anlamı

Toplamı 33 olan 21.12 saat dilimi size ticari ya da yaratıcı projelerinizde güzel şans ve başarı getirecek pozitif enerjiyi beraberinde getiriyor. Başkalarına yardım etmeyi çok seviyorsunuz. Tıp, danışmanlık ya da gönüllü çalışma gibi alanlarla ilgileniyorsanız bunun sebebi sizinle birlikte olan 33 sayısıdır. Bu sayı ihtiyacı olanların yardımına koşan kişilerin sayısıdır. Diğer insanlarla olan ilişkileriniz hakkında endişe duymanızı gerektirecek hiçbir durum yok.

23.32 Saat Anlamı – Size Âşık

23.32 ters saati size bir uyarı ile geliyor, çevrenizde arkadaşım dediğiniz kişilere dikkat etmelisiniz. Güvendiğiniz kişilere başka bir gözle bakmalı, özel bilgilerinizi paylaşırken tekrar düşünmelisiniz. Bu saatin müjdeli bir haberi de var, ilgilendiğiniz kişi aslında size sırılsıklam âşık. Eğer bu şekilde devam ederseniz ilişkinizin sonu evlilik ile bitebilir.

2021 Yılı Numerolojiye Göre 23.32 Saat Anlamı

23.32 ters saatinin toplamı olan 55 sayısı saldırganlığı, mücadeleyi ve stresi temsil eder. Ancak gözünüz korkmasın çünkü bu mücadele peşinden değişimi getirecektir. Bu saat dilimi ayrıca geçmişi geçmişte bırakmanız için size bir işarettir. 55 sayısı değişime ve yeniliklere karşı açık fikirli olmanız gerektiğini söyler. Bu yeniliklerin gerçekleşmesi bir tesadüf değil, size iyi gelecek pek çok olayın yalnızca başlangıcıdır.