Örgü modelleri... Kolay ve evde yapılabilecek örgü modelleri hangileri? Kazak, yelek, şapka, atkı örgü modelleri...

ŞAPKA MODELLERİ

Kışın kullanmayı en çok sevdiğimiz aksesuarlardan biri de rengarenk, ponponlu şapka modelleridir. Yapımı göründüğü kadar zor olmayan bereler için öncelikle kalın şişleri tercih etmelisiniz. Klasik düz örgü şekli olan iki ters iki düz ilmek modeliyle sade ve modası hiç geçmeyen bir şapka örmeniz mümkün. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra uçlarını bir iğne yardımıyla diktiğiniz şapkanız, dilerseniz bir ponpon detayı ile hareketlendirilebilir. Elde ettiğiniz sonuçlar iyi bir motive kaynağı olurken, çok geçmeden araya farklı renkler katarak çeşitli iplerle desenli bereler tasarlamaya başlayabilirsiniz.

ATKI İÇİN KALIN ŞİŞ VE İP

Daha önce herhangi bir örgü deneyimi olmayanlar için, düz model bir atkı iyi bir başlangıç olabilir. İşin sırrı ise kalın şişler ve elbette ona uygun kalınlıktaki bir ip kullanmada. Kolay atkı modelleri, bir ters bir düz ilmekle rahatça örülebilir. Bunun yanında uzun atkıların bitmesi zaman alacağından, tam anlamıyla öğrenmek için de iyi bir fırsat olabilir.

TIĞ İDEAL SEÇİM

Genellikle battaniye ve yelek motiflerinde kullanılan kalın tığ örgüleri yeni başlangıçlar için ideal bir seçimdir. Yuvarlak bir biçimde ilerleyen her örgüyü istediğiniz bir renkle eşleştirerek etnik bir tasarıma imza atabilirsiniz.

ÖRGÜ ÇANTALAR

İster ince şişler yardımıyla, isterseniz de tığ işi şık bir çanta tasarlamaya ne dersiniz? Son zamanların en gözde modası örgü çantalarla siz de kışın renklerini yakalayın!

Söz konusu çocuklar olunca koca bir kışı kolay atlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız. Mağazalardaki kumaşlara güvenemiyorsanız, en azından kolay modellerle bir kazak örmeyi deneyebilirsiniz.

Yeni nesil örgü patikleri tekstil ürünlerinden ayırt etmek artık neredeyse imkansız. Tasarımları ve modelleriyle tıpkı bir ayakkabıyı andıran bu minik patikleri mutlaka denemelisiniz.