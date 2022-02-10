Köpek bakımı nasıl yapılır? Ev köpekleri nasıl beslenir? Evde köpek bakmak zor mu?

Köpeğinizin sağlık ve sıhhati ile ilgili ihtiyaçlarını etkileyecek, özellikle ırkı ve yaşı gibi birkaç faktör bulunmaktadır. Beslenme gereksinimlerinden egzersiz ve bakıma kadar her şeyin köpeğin özellikleri dikkate alınarak göz önünde bulundurulması önemlidir.

EGZERSİZ

Tüm köpeklerin egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır ancak egzersizin miktarı ve türü yaşlarına, büyüklüklerine ve ırklarına göre değişir.

Egzersiz yapabileceği bir alan ve zaman aralığının olmasına dikkat edin: Köpeğin yürüyüşleri, yalnızca tuvalet zamanı olarak düşünülmemelidir.

Az ve sık: Orta boy, büyük ve çok büyük köpeklerin kemik ve eklemlerinin geliştiği büyüme dönemlerinin daha uzun olduğunu unutmayın. Bu nedenle, daha da büyüyene kadar uzun yürüyüşlere çıkmamaları veya belirli sporları yapmamaları gerekir, aksine bu faaliyetlerin az ve sık olması tercih edilmelidir.

Oyuna zaman ayırın: Oyunlar, bir köpeğin egzersizinin doğal bir parçasıdır ve psikolojik gelişimine yardımcı olur. Köpeğinize birkaç yönden faydalıdır: Onunla zaman geçirmiş olursunuz, bağlanmayı destekler, kilosunu kontrol altında tutar, zinde kalmasını sağlar ve kalp damar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çevre

Yavru köpekler, çevrelerini çok çabuk kavrar ve yaşadıkları herhangi bir olumsuz deneyimin kalıcı etkisi olur. Yavru köpeğin davranışsal gelişiminde, 4 haftalık iken başlayan ve 14 haftalık olana kadar devam eden sosyalleşme dönemi dahil birkaç aşama vardır.

Korku dönemi bu sosyalleşme döneminin içindedir. Bu esnada meydana gelen herhangi bir travmanın kalıcı, olumsuz sonuçları olabilir. Bu nedenle, ilk günden itibaren yavru köpeğin çevre ile ilgili deneyimlerine dikkat etmek önem taşır.

Kendine ait bir yatağı olsun: Köşesine çekilebileceği ve kendini güvende hissedebileceği bir yatağı olmasına dikkat edin.

Uyarıcı bir çevre sağlayın: Örneğin, gizlenmek için büyük bir karton kutu ve çiğnemek için kauçuk oyuncaklar en gözde uyaranlardır. Tüm oyun zamanlarının gözetim altında geçirilmesine dikkat etmek önemlidir.

Yavru köpeğinizi yeni çevresine yavaş yavaş alıştırın: Şehirde yaşıyorsanız, yavru köpeğinizi karşılaşmak zorunda kalacağı otomobil, yürüyen merdiven, asansör, tren, tramvay veya otobüs gibi şeylere yavaş yavaş alıştırmanız gerekir.

Yalnız kalması için eğitin: Yavru köpek ara sıra yalnız kalmayı da öğrenmelidir.

Diğer köpeklerle tanıştırın: Sosyalleşmelerine yardımcı olmak için yavru köpeklerin diğer köpeklerle ve diğer hayvanlarla karşılaşması ve mümkün olduğunda aile gezilerine katılması gerekir.

Dışarı çıkarın: Yavru köpeğinizi dışarı çıkarmak için beklemeyin. İki aylıktan itibaren çevresini keşfetmeye başlamalıdır.

BESLENME

Egzersizde olduğu gibi, yavru köpeğiniz büyüdükçe beslenme ihtiyaçları da değişir. Başlangıçta, yavru köpekler günde birkaç küçük öğün isteyecek ve yavaş yavaş bir veya iki öğüne düşecektir. Aynı şekilde, köpeğinizin boyutu ve ırkı, bazı köpeklerin diğerlerine karşı farklı sindirim toleranslarına sahip olması nedeniyle beslenme gereksinimlerini etkileyecektir. Köpekler her zaman suya erişebilmelidir ve onları aşırı beslememek önemlidir.

Ne kadar beslenmeleri gerektiğinden veya büyüme aşamalarının bunu nasıl etkileyeceğinden emin değilseniz, veteriner hekiminizden tavsiye isteyin. Veteriner hekiminiz, optimal büyüme için rehberlik sağlayabilir; obeziteyi ve gelişen eklemlere aşırı yük binmesini önlemeye yardımcı olacak tavsiyeler verebilir.

Köpeğinizin tüketeceği yiyeceğin enerji vermesi gerekir, aynı zamanda sindirim, cilt, diş, eklem ve yaşa bağlı sorunları önlemeye yardımcı olarak vücudun hücrelerini inşa etmek ve korumak zorundadır. Sağlıklı beslenmenin gereklerini karşılayan besleyici bir mama, doğru miktarda besin kaynağını bir arada sunar.

Mamaları aniden değiştirmeyin: Eve ilk geldiğinde yavru köpeğin sindirim sistemini rahatsız etmekten kaçınmak için size gelmeden önce yediği mamanın aynısını verin. Mamasını değiştirmek isterseniz, bunu bir haftalık geçiş dönemine yayarak ve eski ve yeni mamaları farklı oranlarda karıştırarak yapın.

Yaşına göre doğru mamayı alın: Yavru köpekler için büyüme ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, yaşlarına uygun özel bir formül bulunmaktadır. Optimal büyüme için veteriner hekiminizin tavsiyelerine uyun.

Rutin oluşturun: Köpekler sürü hayvanlarıdır ve net hiyerarşik işaretlere ihtiyaç duyarlar. Evde baskın olanın siz olduğunu anlaması için yavru köpeğinizi her gün aynı yerde, aynı anda ve siz ve aileniz yemek yedikten sonra besleyin. Yemek yedikten sonra, mümkünse yavru köpeğinizin bir veya iki saat kadar zıplamasını önleyin.

Ödül mamalarını kural değil, ayrıcalık olarak sunun: Ödül mamaları, köpeğinizi ideal kilosunda tutmaya yardımcı olmak için ayrıcalık olarak sunulmalıdır. Çikolata köpekler için zehirli olabileceğinden, şeker ve çikolata kesinlikle verilmemelidir. Düşük kalorili mama taneleri eğitime yardımcı araç olarak kullanılabilir.

Bakım ve sağlık

Düzenli bakım, bakıma alışmaya yönelik iyi bir alışkanlıktır. Yavru köpeğinizin derisinin ve tüylerinin sağlığını desteklemenin yanı sıra aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca dış parazitler, cilt hastalıkları gibi anormallikleri veya rahatsızlık olan bölgeleri erken bir aşamada saptama olasılığınızı artıracaktır. Çoğu köpek erken yaşta alıştırıldığında kendilerine bakım yapılmasından mutluluk duyar, ancak başlamak için asla geç değildir!

Diş bakımına küçükken başlayın: Bu sayede yavru köpeğiniz, dişlerini köpekler için özel olarak tasarlanmış bir diş fırçası ve diş macunu ile fırçalatmaya alışır. Yavru köpeğinizin dişlerini haftada birkaç kez fırçalamaya çalışın.

Aşı için randevu alın: Aşılar, bulaşıcı ve bazen ölümcül olan hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bazı aşılar zorunluyken bazılarının yapılması tavsiye edilir. Yavru köpekler için aşılama programı genellikle altı ila sekiz haftalık iken başlar.

Veteriner hekiminizden kurtlar ile ilgili bilgi isteyin: Köpek yavrularında kurtlar sık sık bulunur ve kurt tedavisi yavru köpeğiniz altı aylık olana kadar her ay ve sonrasında altı ayda bir yapılmalıdır. Veteriner hekiminiz yavru köpeğiniz için en iyi programı önerebilecektir, bu nedenle verdiği talimatlara uymak önemlidir.

Veteriner hekiminizden pirelere karşı korunma ile ilgili bilgi isteyin: Yavru köpeğinizi pire ve kenelere karşı korumayı unutmayın. Korumanın işe yaraması için hem köpeğin tedavi edilmesi hem de ortamın işlemden geçirilmesi gerekir. Veteriner hekiminizden tavsiye isteyin.

Evcil hayvanınızı kısırlaştırmayı düşünün: Kısırlaştırma yapıp yapmamaya karar vermek, dikkatlice düşünülmesi gereken önemli bir seçimdir. Kısırlaştırmanın olası faydaları ile köpeğinizin ileride üreyebilme ihtimalini karşılaştırarak karar vermeniz önemlidir.

Eğitim

İyi davranış ve itaat eğitimi erken başlamalıdır. Eğitim programınız, yavru köpeğinizin doğası gereği mükemmel bir öğrenme kapasitesine sahip olduğu, mümkün olan en erken yaşta başlamalıdır.

Hem sizin hem de diğer insanların rahat etmesi için köpeğinizin bazı temel yaşam kurallarını anlaması gerekir. Köpeğinizin eğitimi için profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Bu amacınız doğrultusunda size yardımcı olabilecek birçok köpek kulübü veya yavru köpek okulu bulunmaktadır.

Ev içi eğitim: Evinize geldiğinde, yavru köpeğiniz büyük olasılıkla ev içi eğitimi almamış olacaktır. Eğitim zaman ve sabır ister; bir kazaya sebebiyet vermiş bir yavru köpeği asla cezalandırmayın veya azarlamayın. Aksine, yavru köpeğinizin evin içinde olmayı istememe ihtiyacını önlemenin yollarını bulun.

Hatırlatmaya erkenden başlayın: En baştan itibaren, dikkatini çekmek ve ismini her bir komutla ilişkilendirmek için ismini yavaş ve net bir şekilde söyleyin. Sizi tanımasına yardımcı olmak için dikkatli olduğu anları seçin ve ona itaat etmeyi öğretmek için size doğru gelmesini isteyin.

Onu yavaş yavaş arabaya alıştırın: Tedirgin olmaması için yavru köpeğinizi erken yaşta arabaya binmeye alıştırın. Herhangi bir uzun yolculuk öncesinde kısa sürüşlere çıkın.

Yavru köpeği ilk edindiğinizde, fiziksel ve duygusal sağlığının korunması için ihtiyaç duyduğu ilk şeyler de dahil dikkate almanız gereken birçok bilgi olabilir ancak doğru şekilde başlamanız, yol kat ederken işleri hem sizin hem de köpeğiniz için kolaylaştıracaktır. Herhangi bir konuda tereddüt etmeniz durumunda veteriner hekiminiz tavsiye ve destek sağlayabilmelidir.