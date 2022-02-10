Kedi bakımı nasıl yapılır? Ev kedileri nasıl beslenir? Evde kedi bakmak zor mu?

Kedinizin sağlığına katkıda bulunan bir dizi faktör vardır ve onları ilk günden itibaren doğru bir şekilde görürseniz, kedinizin sağlıklı olmasını ve yeni evine iyi uyum sağlamasını sağlarsınız.

KEDİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kedinize bakmak, önleyici bakımı (belirli aşılar dahil) ve bazı günlük bakımı içerir. Çok bağımsız olmasına rağmen, özellikle hastalandığında ilginize ihtiyacı var. Kedilerin bakımını yapmak için çok zaman harcaması, onların hijyenine de dikkat etmemen gerektiği anlamına gelmez. Fırçalama, tırnak kırpma ve banyo, sağlanacak bakımın bir parçasıdır.

Uzun tüylü kediler daha fazla bakıma ihtiyaç duysa bile - onlar için fırçalamak günlüktür. Kısa tüylü kedi için minimum haftada bir, tüy dökme dönemi dışında fırçalama yapmalısınız. Ancak uzun tüylü bir kediniz varsa, sivri uçlu bir fırçayla günlük diş fırçalamaktan kaçamazsınız. Sağlığı tehlikede olabilir. Ona yardım etmezseniz, o kadar çok saç yutabilir ki, sonunda sindirim sistemini tıkar. Ayrıca fırçalamak mikro dolaşımı uyarır.

Yavru kedinin veya kedinin rahat ve güvende olacağı rahat bir yatak olmalıdır. Yüksek bir yer seçin, tercihen yavru kedinin kendini güvende hissedeceği bir alan olsun.

KEDİ BAKIMINDA ÇEVRENİN ÖNEMİ NEDİR?

Çevre, kedinizin sağlığının ve refahının önemli bir parçasıdır. Destekleyici bir ortam, kedinin çok fazla sorun yaşamadan güvenli bir şekilde sosyalleşebileceği, insanlara ve etrafındaki şeylere alışmasına yardımcı olan bir ortamdır.

Kediniz çok genç olsa bile bölgesini düzenleyecek ve işaretleyecektir. Burası uyuyacağı, oynayacağı, avlanacağı, besleneceği, saklanacağı, tırmanacağı alan olmalı. Kedilerin aşılarının yapılması gerekir. Ayrıca haftalık kedi şampuanı ile yıkamanızda fayda var.

KEDİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİLER

Kediniz, evinde, özellikle ev içi bir kedi ise davranış problemlerinden kaçınmak için bazı davranışları kazandırmalısınız.

Yemek alanları; çöp kutusundan ve kendi yemek alanınızdan uzak, sessiz yerlerde olmalıdır. Yemek odasını veya rahatsız olabileceği yerleri kullanmaktan kaçınmak ve kedinize yemek yerken yeterli alan sağlamak en iyisidir.

Dinlenme alanı; konum, gün boyunca güneş ışığına ve ısı kaynaklarına bağlı olarak değişecektir.

Doğası gereği, kediler yüksekte uyumayı sever ve genellikle kendilerine en uygun yeri seçerler. Bu nedenle, kedinizin seçim için yeterli boş alana sahip olduğundan emin olun.

Tuvalet alanı; çöp kutusu, kediniz için mama kabından ve çok sayıda giriş çıkış olan yerlerden uzağa, sessiz ve kalıcı olarak erişilebilir bir yere yerleştirilmelidir. Herhangi bir stres kaynağından kaçınmak için dikkatli olun.

Oyun alanları; burası kedinizin en büyük yaşam ve dinlenme alanıdır. Koşabileceği, saklanabileceği veya yükseklerde tüneyebileceği bir yer olmalıdır. Kedi ağaçları, bu aktiviteyi teşvik etmek ve kedinizin sağlığını ve iyiliğini geliştirmek için harika aksesuarlardır.

KEDİLERE EGZERSİZ YAPTIRMAK NEDEN ÖNEMLİ?

İç mekanda yaşayan kedilerin fiziksel ve zihinsel olarak uyarılmaları için çok fazla aktiviteye ihtiyaçları vardır. ilgilerini korumak için zaman zaman dönen çok sayıda oyuncak, tırmanmak ve saklanmak için nesneler ve aileyle günlük olarak düzenli oyun saatleri belirlenmelidir.

Evcil kediler için yiyecek tüketimi birkaç faktöre bağlıdır. Kediler, engelsiz bir kaçış yolu ile sessiz bir yerde, gözden uzak yemeyi severler. Yalnızca kediler için özel olarak hazırlanmış yüksek kaliteli mamaların, yaşlarına, ırklarına, yaşam tarzlarına veya hassasiyetlerine bakılmaksızın sağlıklı kalmaları için ihtiyaç duydukları tüm besinleri sağlama garantisi verilmektedir.

Kedilerin vitamin ve minerallere de çok özel ihtiyaçları vardır, örneğin sadece besin yoluyla elde edilebilen D vitamini gibi.

Yeni doğduğunda, yavru kedinizin sindirim sistemi, yavru kediler için özel olarak tasarlanmış sütü sindirmek için idealdir, ancak sindirim yetenekleri değişecek ve bir yetişkin olarak artık laktozu sindiremeyecektir.

Güzel görünmesinin yanı sıra, fırçalanmış bir kürk daha az ölü tüy içerir, bu da kedinizin tımar ederken daha az tüy alması gerektiği anlamına gelir. Bu yöntem, kedinizin zamanının ortalama% 30'unu temsil eden bakım etkinliği ile aynı avantajları sunar.