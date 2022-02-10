Haberler Haberler 🙅‍Kadınların en çok tercih ettiği saç modeli hangisi? En pratik saç kesim modelleri ve şekilleri…

🙅‍Kadınların en çok tercih ettiği saç modeli hangisi? En pratik saç kesim modelleri ve şekilleri…

Kadınlar günlük yaşamda saç şekilleri konusunda kararsız kalıp, arama motorlarından yardım isteyebiliyor... Bu, kişinin nereye gideceğine göre değişkenlik gösterirken internette yapılan araştırmalarla ve bazı sosyal medya hesaplarında bu konuda yardımlaşmalar ve öneriler yapılıyor... Kadınlar özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlara giderken saçlarına kuaförde profesyonel şekiller veriyorlar. Günlük hayatta işe genellikle maşa ya da düzleştirici gibi daha pratik aletler tercih ediliyor. Peki, kadınların en çok tercih ettiği saç modeli hangisi? En pratik saç kesim modelleri ve şekilleri…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:41
🙅‍Kadınların en çok tercih ettiği saç modeli hangisi? En pratik saç kesim modelleri ve şekilleri…

Dış görünüşüne önem veren kadınlar, giydikleri kıyafetlerin yanı sıra saçlarına da oldukça özen gösteriyor. Saç şekilleri, gidilen yere göre değişiklik gösterse de kadınların kararsız kaldığı ve internette sıkça arattığı konulardan biri... Düğün ya da nişan gibi organizasyonlara gidilirken genelde tercih edilen modeller düz topuz, dağınık topuz, ensede toplama ya da su dalgası oluyor. Düğün ya da nişan sahibinin yakınlığına göre daha klasik modeller tercih edilebilir.

Öte yandan gündelik yaşamda kadınlar işe giderken de saçlarının şekilli olmasına özen gösteriyor. Özellikle duştan sonra saçları kabaran hanımlar düzleştirici ya da maşa gibi pratik aletlerle saçlarına şekil veriyorlar. Bazıları da haftanın belirli günleri kuaförlere giderek saçlarına fön çektiriyor. İşte kadınların en çok tercih ettiği saç modelleri...

🔸Bob model
🔸Örgü
🔸Su dalgası
🔸Kırık fön
🔸Kaküllü saç
🔸Topuz
🔸Dağınık topuz
🔸At kuyruğu
🔸Küt
🔸Balık sırtı

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