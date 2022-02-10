Haberler Haberler Instagram kullananlar dikkat! Ücretli özellik geldi... Instagram'a gelen yeni özellik hangisi?

Instagram kullananlar dikkat! Ücretli özellik geldi... Instagram'a gelen yeni özellik hangisi?

Dünyanın en fazla kullanılan uygulamalarından biri olan Instagram, flaş bir yenilik sunacak. Youtube'un katıl özelliğinin ardından Instagram da abonelik sistemine geçecek. Buna göre abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:29 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:35
Instagram kullananlar dikkat! Ücretli özellik geldi... Instagram'a gelen yeni özellik hangisi?

Facebook'un tepe şirketi Meta'ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen "abonelik" özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, "Uygulama içi satın alımlar' bölümünden 'Instagram Subscriptions (Abonelikleri)' bölümünü ekleyen Instagram'ın yeni özelliğinin ücretleri de belli oldu.

İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurtdışı bedeli ise 0,99 dolar olacak.

Fiyat aralığı baz alınarak, en düşük ücret ile en yüksek ücret arasındaki abonelik farkı ile ilgili detay açıklanmazken, testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açılacak.

Instagram, yaz aylarında abonelik sistemiyle ilgili denemeler gerçekleştirmiş, "Özel Hikayeler" ile içerik üreticilerin hikayelerini yalnızca abone olan kişilerin görmesi özelliğini test etmişti.

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