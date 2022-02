HANGİ EMOJİ HANGİ ANLAMA GELİYOR? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...

Gülen Gözlerle Gülen Yüz ve Gülen Yüz en sık kullanılan emojilerdir. Onlar sadece mutluluğu veya pozitifliği ifade eder. Bazen sırasıyla Utangaç Yüz ve Kızarmış/Kızarmış Yüz olarak bilinirler .

Nadiren, iğnenin bir kısmını gidermek için hafif bir hakaret veya eleştiriden sonra kullanılabilirler.

Diğer Gülen Yüzler

Açık Ağızlı Gülen Yüz'ün aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda sürümü vardır :

Ağzı Açık Gülen Yüz Ve Gülen Gözler.

Sırıtan Yüz.

Ağzı Açık Ve Sıkıca Kapalı Gözlerle Gülen Yüz.

Bunların hepsi iki basit gülen yüze benzer. Bununla birlikte, genellikle daha yüksek mutluluk seviyelerini ifade etmek için kullanılırlar. Bu emojilerden birine sahip bir mesaj normalde son derece olumlu olacaktır. Çok nadiren hakaret veya eleştiri ile kullanılırlar.

Açık Ağızlı ve Soğuk Terli Gülen Yüz

Gülen Yüz Birlikte Aç Ağız Ve Soğuk Sweat kabartma de olsa benzer gösteriler mutluluk. Bu emojiyi kullanan mesajlar genellikle potansiyel olarak olumsuz bir olayın nasıl sonuçlandığına dair sevinci ifade eder.

Örneğin, zor bir testi geçtiğinizi veya doktordan her şeyi netleştirdiğinizi açıklayan bir mesaj gönderdiyseniz, bu emojiyi kullanabilirsiniz.

Sevinç Gözyaşlarıyla Yüzleşmek

Sevinç gözyaşlarıyla Yüz emoji kahkaha göstermek için kullanılır. Birisi bir şaka gönderdiğinde genellikle "LOL" kullanımının yerini almıştır.

Yerde Yuvarlanan Gülen Yüz

Yerde Yuvarlanan Gülen Yüz , bilmeniz gereken internet argo terimlerinden biri olan "ROFL" nin en son tekrarıdır .

Ters Yüz

Ters Yüz , ciddi olmadığınızı veya görünüşte hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey hakkında konuştuğunuzu ima eder.

Alaycılığı iletmek için de kullanılabilir.

Zany Yüz

Zany Face ayrıca küstahlık gösterir. Aptalca ama komik bir şey varsa bunu kullanın. Bazen Sarhoş Yüz olarak da bilinir, ancak yalnızca gevşemiş bir zihniyeti gösterdiği için.

Güneş gözlüklü gülen yüz

Güneş Gözlüğü ile Gülen Yüz , serinlik göstermek için kullanılır. Bazen yanak dil olarak kullanılır veya "onunla başa çıkmak" anlamına gelebilir.

Yüzü kızarmış

Kızarmış Yüz garip bir olay veya hata için gösteriler utanç. Sıklıkla iltifatlara yanıt olarak kendini küçümseyen bir şekilde kullanılır.

Lezzetli Yemeklerin Tadını Çıkaran Yüz

Yüz Savouring Lezzetli Yemek sırasında, için beklentisiyle kullanılan, veya lezzetli bir yemekten sonra yapılabilir. Ayrıca Hungry Face emojisi olarak da bilinir.

inek yüz

Nerd Face , belirli bir konu için zeka veya tutku gösterir. Bazen ironik olarak da kullanılır.

Yıldızlı Gözlerle Sırıtan Yüz

Yıldızlı Gözlerle Sırıtan Yüz , birisiyle tanışmayı veya bir şey yapmayı beklerken olduğu gibi heyecanlı veya yıldız çarpmış olduğunuz anlamına gelir.

Parti Üfleyici Ve Parti Şapkalı Yüz

Yüz ile Parti Blower Ve Parti Şapkası bir etkinlik kutluyor zaman emojisi kullanılır. Bir arkadaşın doğum günü olduğunda en iyi şekilde kullanılır.

Flört Yüz Emojileri

sırıtan yüz

Smirking Face'in güçlü cinsel çağrışımları vardır. Normalde cinsel imalara veya önerilere eşlik eder.

göz kırpan yüz

Winking Face , mesajın mizahi bir niyetle gönderildiğini gösterir. Göz Kırpılan Yüze eşlik eden herhangi bir mesaj çok ciddiye alınmamalıdır.

Sırıtan Yüze benzer şekilde, Göz Kırpılan Yüz genellikle müstehcen mesajlara eşlik eder.

Sıkışmış Dil Yüzleri

Dili Sıkışmış Yüz Varyasyonları şunları içerir:

Dil Ve Göz Kırpma Ile Bir Yüz.

Sıkışmış Dil ve Sıkıca Kapalı Gözlerle Yüz.

Bunlar, mizahı göstermek için Winking Face ile birbirinin yerine kullanılır.

Rahatlamış Yüz

Rahatlatılmış Yüz , adından da anlaşılacağı gibi, rahatlama anlamına gelir. Ancak, çoğunlukla memnuniyet göstermek için kullanılır.

Ayrıca, müstehcen bir emojiye yanıt olarak, mesafe veya masumiyet gösterebilir.

Halo ile Gülen Yüz

Halo ile Gülen Yüz masumiyeti gösterir. Ciddi veya mizahi bir şekilde kullanılabilir.

Örneğin, bu emoji, bir Cuma günü arkadaşlarınıza gece evde kalacağınızı açıklamak için mesaj gönderirken uygun olacaktır.

şeytan yüzleri

Gülen Yüz ile Kornalar ve İth haylazlığını veya yaramazlık göstermek için birbirinin yerine kullanılabilir.

Biri gülümserken diğeri kaşlarını çattığından, çok farklı şeyler gösteriyorlar. Boynuzlu Gülen Yüz emojisi daha sık küçük yaramazlıklara veya müstehcen mesajlara eşlik ederken, İmp daha fazla kötülüğü ima eder.

Öpüşen Yüzler

Kissing Face emojilerinin birkaç popüler varyasyonu vardır , örneğin:

Bir öpücük atma yüz.

Gülen Gözlerle Öpüşen Yüz.

Kapalı Gözlerle Öpüşen Yüz.

Romantizm veya sevgi gösterirler. Yüz Fırlatma Bir Öpücük, küçük kırmızı kalp nedeniyle tipik olarak daha romantiktir.

Diğer üçü de masum ıslığı göstermek için kullanılabilir.

Kalp Gözlü Gülen Yüz

Kalp Şeklinde Gözlerle Gülen Yüz , sevgiyi, hayranlığı veya minnettarlığı gösterir. Bir kişiye, yere veya bir şeye karşı kullanılabilir.

sarılma yüz

Hugging Face , alıcıya sanal bir kucaklama gönderdiğiniz anlamına gelir.

Negatif Yüz Emojileri

Tüm emojiler mutluluk veya yaramazlık ifade etmez. Ayrıca birçok olumsuz emoji var.

Boş Yüzler

Nötr Yüz ve İfadesiz Yüz , kasıtlı bir duygu eksikliği gösterir. Birinin etkilenmemiş, kayıtsız veya garip olduğunu göstermek için kullanılabilirler.

eğlenmemiş yüz

Unamused Face , memnuniyetsizliği veya şüpheyi ifade eder. Bu emoji, gerçek bir öfke ya da üzüntü değil, daha ziyade ince bir şekilde olumsuz bir duygu gösterir. Örneğin, mutsuzsanız veya birinin geç kalma bahanesinden şüphe duyuyorsanız, bu emojiyi gönderebilirsiniz.

Soğuk Terli Yüz

Yüz ile Soğuk Ter emojisi gösterileri stres veya zor iş. Genellikle belirli bir duruma atıfta bulunur. Sevdiğiniz birine ofise geç kalmanız gerektiğini açıklamak için mesaj atmak bu emojiyi garanti eder.

üzgün yüzler

Dalgın Yüz ve Hayal kırıklığına uğramış Yüz , iki ana üzgün yüz emojisidir. Her ikisi de üzüntü, pişmanlık, pişmanlık, hayal kırıklığı veya benzer olumsuz bir duyguyu ifade eder.

yalvaran yüz

Pleading Yüz gösterileri benden bir iyilik rica ediyoruz. "Yavru köpek gözleri" görünümüdür ve ciddi durumlarda nadiren kullanılır. Bazen, gözyaşlarının eşiğinde olduğun anlamına gelir.

Hayal kırıklığına uğramış ama rahatlamış yüz

Hayal kırıklığına uğramış Ama Rahatlamış Yüz genellikle korku veya incinmeyi göstermek için kullanılır.

ağlayan yüz

Ağlayan Yüz , Dalgın Yüz ve Hayal kırıklığına uğramış Yüz'e benzer. Genel üzüntüden daha güçlü bir incinme duygusu gösterir.

yüksek sesle ağlayan yüz

Loudly Crying Face , Crying Face'in daha güçlü bir versiyonudur. Acıyı, acıyı ve üzüntüyü gösterir. Diğer üzgün yüzlerin aksine, genellikle ironik bir şekilde kullanılır.

endişeli yüz

Endişeli Yüz şok, korku, iğrenme ve korku gösterir.

yüz ekşitme

Grimacing Face benzer şekilde endişe, utanç veya beceriksizlik gösterir. SMH'yi ne zaman kullanabileceğinize benzer şekilde, bir mesaj hakkında endişeliyseniz kullanın .

Yükseltilmiş Kaşlı Yüz

Kalkmış Kaşla Yüz , şüphecilik veya onaylamama gösterir; birinin bahanesine inanmıyorsanız idealdir.

Monokl ile Yüz

Face With Monocle ayrıca, bir mesajı inceliyormuşsunuz gibi şüpheyi ifade eder.

yalancı yüz

Yalancı Yüz , tıpkı Pinokyo gibi büyüyen bir burnu tasvir ediyor. Birinin doğruyu söylemediğini düşünüyorsanız, dikkatli kullanın.

Ağızsız Yüz

Face Without Mouth , suskun olduğunuzu gösterir. İronik olarak kullanılabilir, ancak genellikle garip bir konuşma sırasında ne söyleyeceğinizi bilmediğiniz veya utandığınızda veya sinirlendiğinde aklınızı konuşmaya cesaret edemediğiniz anlamına gelir.

Fermuar-Ağız Yüz

Fermuar Ağızlı Yüz , şu anda doğru kelimeleri iletemeyeceğiniz anlamına gelebilir. Ancak daha çok sır saklayabileceğinizi göstermek için kullanılır.

Patlayan Kafalı Yüz

Patlayan Kafalı Yüz , alıcıya şok olduğunuzu söyleyerek şok gösterir. Normalde bir şeyin huşu içinde kullanılır.

Ağız Üzerindeki Sembollerle Yüzleşmek

Ağız Üzerindeki Sembollerle Yüzleşme, doğal olarak lanetli bir kelimenin yerini alır. Rahatsızlık veya öfke ifade etmek için bunu kullanın.

yorgun yüzler

Yorgun Yüz ve Yorgun Yüz her ikisi de yorgunluk gösterir; sanki ipinizin ucundaymışsınız gibi, genellikle dünyanın yorgunluğunu ve stresini temsil etmek için kullanılırlar.

Uykulu yüz

Uykulu Yüz nadiren yorgunluğu temsil eder. Bunun yerine, gönderenin hasta veya rahatsız olduğunu gösterir.

Uyuyan Yüz

Uyuşukluğu göstermek için Sleepy Face yerine Sleeping Face kullanılır . Gerçekten uykudayken mesaj göndermek zordur.

Şaşkın Yüzler

Yüz Confused ve Afallamış Yüz karışıklığı göstermek için birbirinin yerine kullanılır. Şaşkın Yüz, beceriksizlik veya özür dilemek için de kullanılır. Örneğin, birinin planları iptal etmesi gerekiyorsa, bu emojiyi ekleyebilirler.

Zafer Bakışıyla Yüzleşmek

Face With Look Of Triumph , en çok yanlış kullanılan emojilerden biridir. Genellikle ironik bir şekilde, zaferden ziyade öfke veya hayal kırıklığı göstermek için kullanılır.

kızgın yüzler

Angry Face ve Pouting Face'in her ikisi de öfke gösterir, kırmızı Surat asan ikisinden daha güçlüdür. Face With Look Of Triumph'tan farklı olarak, nadiren mizahi bir şekilde kullanılırlar.

azimli yüz

Persevering Face , bir durumla mücadele ettiğinizi ancak hayal kırıklığınızı devam ettirdiğinizi gösterir.

Şok Yüzler

Açık Ağızlı Çatık Yüz ve Acılı Yüz , şok, korku ve hayal kırıklığını gösterir. Genellikle Dalgın Yüz veya Hayal kırıklığına uğramış Yüz'ün daha küçük bir versiyonu olarak kullanılırlar.

korkmuş yüzler

Korkmuş Yüzlerde küçük farklılıklar bulacaksınız:

Korkunç Yüz.

Ağzı Açık Ve Soğuk Ter Ile Yüz.

Korku İçinde Çığlık atan Yüz (bazen OMG Yüzü olarak da bilinir).

Üçü, Açık Ağızlı Yüz ve Soğuk Ter ile hafifçe korkmuş olmaktan Korkuyla Çığlık Atan Yüz ile doğrudan teröre kadar değişen farklı korku seviyeleri gösteriyor. Hepsi ironik olarak kullanılabilir.

Diğer Yüz Emojileri

Her emoji bir insan ifadesini veya yüzünü temsil etmez. İşte karşılaşacağınız diğer emojiler…

Maymunlar

Kötülük Görmeyen Maymun , Kötülük Duymayan Maymun ve Kötülük Söylemeyen Maymun , çoğunlukla arsız bir şekilde şok ve utanç göstermek için kullanılır. Hangi özel maymunun kullanıldığı mesajın içeriğine bağlıdır.

El Sembolü Emojisi

Mesajlaşma ve çevrimiçi iletişimde farklı hareketleri temsil eden bir dizi el emojisi vardır.

Başparmak Yukarı ve Başparmak Aşağı İşareti

Başparmak Yukarı İşareti , kabul veya anlaşmayı gösterir.

Başparmak Aşağı İşareti , reddetmeyi, beğenmemeyi veya anlaşmazlığı gösterir.

Tamam El İşareti

Tamam El İşareti gösterileri kabul, memnuniyet veya bu herşey yolundadır. Bir şeyin küçük veya küçük olduğunu göstermek için de kullanılabilir.

Bazen "şefin öpücüğü" hareketini sembolize etmek için de kullanılır.

zafer eli

Zafer Eli daha çok benzer barış sembolünü temsil etmek için kullanılır. Serinlik, rahatlama veya memnuniyet gösterir.

Kutlamada İki Elini Kaldıran Kişi

Kutlamada İki Elini Kaldıran Kişi , daha yaygın olarak Ellerini Övgü olarak anılır , destek veya takdir göstermek için kullanılır.

Açık eller

Açık Eller , açıklık ve samimiyeti ifade eder. Ayrıca Hugging Face emojisine benzer şekilde bir kucaklama gönderdiğiniz anlamına da gelebilir.

Elleri Katlanmış Kişi

Elleri Katlanmış Kişi , açıkça dindar olması amaçlanmasa da, teşekkür etmek veya dua etmek veya yalvarmak için kullanılır. Bir iyilik istediğinde bunu kullanabilirsin.

bana el ara

Call Me Hand , ismine rağmen bağlama bağlı olarak sayısız anlamlara sahip olabilir.

Geleneksel telefon ahizesine benzer, bu nedenle birisiyle telefonda konuşmak istediğinizi gösterebilir. Pilotlar da birbirlerine iyi şanslar dilemek için kullanırlar. Ve Hawaii kültüründe, "gevşek kal" anlamına gelen "Shaka" işareti olarak bilinir – dayanışmayı gösteren sevecen bir jest.

kalp emojisi

İnternette iletişim kurarken farklı anlamlara sahip farklı versiyonları olan birçok kalp emojisi ile karşılaşacaksınız…

Kırmızı Kalp ve Pırıl pırıl Pembe Kalp

Kırmızı Kalp , sevgi, dostluk veya romantizmi ifade eden klasik aşk kalbi ifadesidir. Ancak sohbete ekstra bir şeyler katmak istiyorsanız, bırakın Pırıl pırıl Pembe Kalp ile kalbiniz ışıl ışıl parlasın .

renkli kalpler

Peki ya tüm bu Renkli Kalpler? Var:

Mor Kalp .

Sarı Kalp .

Yeşil kalp.

Mavi kalp.

Hepsi Red Heart'a benziyor ; ancak, sevgilerinin hedefi normalde kalbin rengiyle ilgilidir. Örneğin, Mavi Kalp genellikle mavi forma giyen spor takımlarında kullanılır. Benzer şekilde, Sarı Kalp güneş ve yaz ile ilişkilidir.

Muhtemelen Snapchat'te bu emojilerin varyasyonlarını görmüşsünüzdür .

Kırık kalp

Kırık Kalp emojisi üzüntü nihai ifadesidir. İronik olarak da kullanılabilir.

Emojiler İletişim Şeklimizi Değiştiriyor

Emojiler bir iletişim aracı olarak sonsuza kadar gelişiyor ve anlamları hala akıcı.

Onlar da şaşırtıcı derecede kişiseldir, bu yüzden onları rahatsız etmemek için alıcıyla aynı dalga boyunda olmalısınız.