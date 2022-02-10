Hangi burç hangi burç ile uyumlu? Astrolojide burç uyumları ve burçların özellikleri...

KOÇ

Arası çok iyi: Aslan, Yay

İyi: Boğa, İkizler, Kova, Balık

Kötü: Yengeç, Terazi, Oğlak

Ne iyi ne kötü: Başak, Akrep

BOĞA

Arası çok iyi: Başak, Oğlak

İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç

Kötü: Kova, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay

İKİZLER

Arası çok iyi: Terazi, Kova

İyi: Yengeç, Aslan, Koç, Boğa

Kötü: Başak, Yay

Ne iyi ne kötü: Akrep, Oğlak, Balık

YENGEÇ

Arası çok iyi: Akrep, Balık

İyi: Aslan, Başak, Boğa, İkizler

Kötü: Koç, Terazi, Oğlak

Ne iyi ne kötü: Yay, Kova

ASLAN

Arası çok iyi: Yay, Koç

İyi: Başak, Terazi, İkizler, Yengeç

Kötü: Akrep, Kova, Boğa

Ne iyi ne kötü: Koç, İkizler

BAŞAK

Arası çok iyi: Boğa, Oğlak

İyi: İkizler, Yengeç, Balık, Koç

Kötü: Kova, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kötü: Terazi, Yay

TERAZİ

Arası çok iyi: Boğa, Başak

İyi: Kova, Balık, Akrep, Yay

Kötü: Koç, Yengeç, Terazi

Ne iyi ne kötü: İkizler, Aslan

AKREP

Arası çok iyi: Balık, Yengeç

İyi: Yay, Oğlak, Başak, Terazi

Kötü: Kova, Boğa, Aslan

Ne iyi ne kötü: Koç, İkizler

YAY

Arası çok iyi: Koç ve Aslan

İyi: Oğlak, Kova, Terazi, Akrep

Kötü: Balık, İkizler, Başak

Ne iyi ne kötü: Boğa, Yengeç

OĞLAK

Arası çok iyi: Boğa, Başak

İyi: Kova, Balık, Akrep, Yay

Kötü: Koç, Yengeç, Terazi

Ne iyi ne kötü: İkizler, Aslan

KOVA

Arası çok iyi: İkizler,Terazi

İyi: Yay, Oğlak, Balık, Koç

Kötü: Boğa, Aslan, Akrep

Ne iyi ne kötü: Yengeç, Başak

BALIK

Arası çok iyi: Yengeç, Akrep

İyi: Oğlak, Kova, Koç, Boğa

Kötü: İkizler, Başak, yay

Ne iyi ne kötü: Aslan, Terazi