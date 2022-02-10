Fazla su içmek zararlı mı? Çok fazla su içerseniz ne olur?

Su hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor. Şüphesiz ki sağlıklı yaşamak adına su içmeyi düzene sokmamız gerekiyor. Su, vücut besinlerini taşımamıza, tükürük oluşturmamıza, vücut ısımızı korumamıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Peki gereğinden fazla su içmenin ise vücuda zarar verebileceğini biliyor musunuz? Peki çok fazla su içmek vücutta nelere sebep oluyor? İşte detaylar...

MİDE BULANTISI YAŞAYABİLİRSİNİZ

Çok fazla su tükettiğimizde beynimizdeki hücreler şişmeye başlayabilir. Bu, kafatasındaki baskıyı artırır. Çok fazla su içtiğimizin bir işareti olarak ortaya çıkabilecek semptomlardan diğeri de mide bulantısı ve kusmadır.

SU ZEHİRLENMESİ

Aşırı su içmek, su zehirlenmesi sonucunu doğurabilir. Su zehirlenmesinin bazı ciddi belirtileri çift görme, nefes almada güçlük, yüksek kan basıncı ve uyuşukluk olabilir.

KASLARINIZ AĞRIYABİLİR

Kas işlevi ve kalp atış hızını korumak için elektrolitlere ihtiyacımız var. Ancak çok su içmek vücudumuzdaki elektrolit sayısını düşürür. Bu seviyeler düşük olduğunda, kas spazmları ve krampları yaşayabilirsiniz.

KARNINIZ ŞİŞEBİLİR

İnsanların, özellikle de kadınların yaşadığı en yaygın mide sorunlarından biri şişkinliktir. Çok fazla su içmek, bütün bir öğün yemiş gibi hissetmenize ve şişkinlik yaşamanıza neden olabilir. Artı, suyu hızlı bir şekilde içerseniz, büyük olasılıkla hava yutarsınız ve bu da size şişkinlik hissi verebilir.

AŞIRI HİDRASYON BELİRTİLERİ YAŞAYABİLİRSİNİZ

Özellikle erken evrelerde, çok fazla su içme belirtilerini fark etmek genellikle zordur. Yaşayabileceğiniz en yaygın belirtilerden biri baş ağrısıdır. Eğer çok sık başınız ağrıyorsa ne kadar su içtiğinize dikkat edin.