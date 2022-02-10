Fayans nasıl temizlenir? Seramik fayans temizleme ipuçları | Fayans temizliği nasıl yapılır?

Evinde seramik fayansları olan herkes için fayansları temizlemek ve fayanslardan leke çıkarmak zorlu ev işlerinden birisidir. Seramik fayanslar banyo veya mutfaklara çok yakışmaktadır ancak diğer yüzey malzemelerinden biraz daha narindirler. Bu yüzden de temizlerken daha dikkatli olmak gerekir. Peki seramik üzerindeki lekeler nasıl temizlenir? Fayansların lekelenmelerine ve genel olarak yıpranmalarına engel olmak için hazırladığımız seramik temizleme ipuçlarını uygulayabilirsiniz.



Sirke veya benzeri asidik maddeler fayanslarınızın parlaklığını yitirmesine sebep olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için nötr veya bazik ürünler kullanmalısınız.



Sırlı Seramik Fayansları Temizleme İpuçları

Fayanslar nasıl temizlenir, fayans nasıl parlatılır merak ediyorsanız öncelikle temizleyeceğiniz seramik fayansın cinsini bilmelisiniz. Seramik fayanslar iki çeşittir: Sırlı seramik ve sırsız seramik fayanslar. Sırlı seramik ateşte pişirilerek yüzlerinde cam bir katman oluşması sağlanmıştır. Bu tip seramiklerin yüzeyleri düzdür ve bu seramikler hem daha dayanıklıdır hem de daha az leke tutarlar. Yine de toz ve kir birikimini önlemek için sık ama hafif bir temizliğe ihtiyaç duyarlar. Bu özellikle de seramik zemin ve banyolar için geçerlidir. Seramik temizliği düzenli yapılmazsa zamanla kum ve taş tanecikleri seramik zeminleri çizip matlaştırabilir veya banyoda uzun süre beklemiş sabun artıklarını çıkarmak imkansız hale gelebilir.

İlk olarak seramikleri hafifçe fırçalayarak veya silerek yüzeylerini çizebilecek kum ve taşlardan arındırın.

Daha sonra bir miktar suya çamaşır suyu katkılı yüzey temizleyiciyi ekleyin.

Yerleri bu karışımla paspaslayın. Gerekirse inatçı kirleri yumuşak bir bezle çıkana kadar silin. Sünger yerine bez veya paspas kullanmanız daha iyi olacaktır.

Derz aralarını küçük bir fırça ile temizleyin. Fayans derzleri en çok kir toplayan yerlerdir. Bu yüzden sert fırçalarla fazlaca ovalarsanız derzlere zarar verebilirsiniz. Aslında bu iş için en iyi alet eski bir diş fırçasıdır.

Temizlik kovanızı boşaltıp yerine sıcak su koyun. Bu su ile yerleri paspaslayın.

İsterseniz temiz bir bez parçasıyla fayanslarınızı silerek parlatabilirsiniz!

Fayans kaplı duvarları temizlemek için de aynı adımları takip edebilirsiniz. Sadece paspas yerine bir bez veya metalik olmayan bulaşık süngeri kullanmanız yeterli.

Sırsız Seramik Fayansları Temizleme İpuçları

Koruyucu cam tabakası olmayan sırsız seramikleri temizlemek daha zordur. Bir yandan bu seramiklerin pürüzlü yüzeyleri kir tutmaya sırlı seramiklerden çok daha yatkındır, diğer yandan da bu seramikler lekelere karşı daha az dayanıklıdır.

Ek olarak, eğer seramik yer veya duvarları temizlemek için çok fazla vakit harcadığınızı düşünüyorsanız seramiklerinizi koruyucu ile kaplamayı da düşünebilirsiniz. Böylece hem seramiklerin dayanıklılığını artırabilirsiniz hem de lekelere karşı daha dayanıklı hale getirirsiniz. Bununla beraber fayansları koruyucu ile kaplatmak demek düzenli olarak fayans temizliği yapmanın sonu demek değildir. Ayrıca, fayansları yılda bir veya iki defa tekrar koruyucu ile kaplatmanız gerekecektir.

Seramik Temizliği: Fayans Araları Nasıl Temizlenir?

Derz, fayanslarınızı bir arada tutan güçlü maddedir. Ancak derz aynı zamanda nemi, kiri ve lekeleri de bir o kadar iyi tutar. Fayanslarınızı çok iyi bir şekilde temizleseniz de zamanla o bembeyaz olan fayans araları kirlenerek gri, pis bir renge bürünebilir ve küf lekeleri oluşabilir.

Eğer hala yapmadıysanız, yapmanız gereken ilk şey derzlerinizi koruyucu ile kaplatmaktır. (Seramik veya fayans koruyucuları aynı zamanda derzleri de kaplayarak korur.) Özellikle fayans yüzeyinin dışına taşan silikon koruyuculardan uzak durmanız gerekmektedir. Bunlar matlaşmaya ve parça parça dökülmeye sebep olabilir.

Eğer derzleriniz çoktan kirlenmişse merak etmeyin. Bir ihtimaliniz daha var. Derz temizleyici boyama ürünlerini yapı marketlerde bulabilirsiniz. Bazı ürünler derzlerinizin eski rengine dönmesini bile sağlayabilir.

Seramik temizliği nasıl yapılır öğrendiğinize göre mutfağınızı ve banyonuzu derinlemesine temizleyebilir ve pırıl pırıl fayansların tadını çıkarabilirsiniz.