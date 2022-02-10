Elmada Hangi Vitaminler Var? Elmanın Faydaları Nelerdir?

Türkiye'de en çok yetiştirilen ve tüketilen elmalar arasında Starking ve Golden elma bulunuyor. Bunun dışında en lezzetli ve faydalı elmalar arasında Stark Spurk Golden, Golden Reinders, Fuji, Pink Lady ve Granny Smith yer almaktadır.

ELMANIN FAYDALARI NELERDİR❓

1- Mide sağlığı için idealdir:

Özellikle yeşil elma mide dostudur ve bağırsaklardaki kötü bakterileri yok eder.

2- Eklem ağrılarına iyi gelir:

Düzenli olarak elma tüketen kişilerin eklem ve romatizma ağrıları yarı yarıya azalır.

3- Uyku açar:

Sabahları yataktan kalkmakta güçlük çeken kişiler güne birkaç dilim elma yiyerek başlayabilir.

4- Enerji verir.

Protein deposu olan kırmızı ve yeşil elma aç karnına yenirse zindelik verir.

5- Saç bakımında kullanılabilir.

Yıpranmış saç diplerine canlılık veren elma, saçların çok daha gür çıkmasını sağlar.

6- Hafızayı güçlendirir:

Elma sadece hafızası zayıf olan kişiler tarafından değil odaklanma sorunu yaşayanlar tarafından da düzenli aralıklarla tüketilmelidir.

7- Dişleri beyazlatır:

Yeni yapılan araştırmalarla yeşil elmanın diş sağlığına iyi geldiği ispatlandı. Elma kabukları ile birlikte yenirse diş çekilmesi ve diş eti iltihaplanmasını da önler.

8- Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Potasyum ve C vitamini bakımından zengin olan elma, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın portakal ve mandalina ile birlikte tüketilirse gribe yakalanma riskini yarı yarıya azaltır.

9- Öksürüğü keser:

Kış aylarında daha çok görülen inatçı öksürüklerin kesilmesini isteyenler her gün en bir elma yemelidir.

10- Vücudun yağ oranını azaltır:

Elma tatlı ihtiyacını giderir. Bu da vücudun yağ oranını azaltmasını sağlar.

11- Obeziteyi önler:

Günümüzün en yaygın ve tehlikeli hastalıklarından biri olan obeziteyi önlemek için bol bol elma tüketilmelidir.

12- Cilde iyi gelir:

Elmalardaki güçlü antioksidanlar, erken yaşlanma, kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve yaşa bağlı diğer koşullarla doğrudan bağlantılı olan serbest radikallerin zarar verici etkilerini ortadan kaldırır.