🥑AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR? Avokado yağı neye iyi gelir? Avokado yaprağı nerelerde kullanılır?

Ağaçta yetişen ve kozmetikten mutfağımıza uzanan geniş bir alanda kullanılan avokado meyvesi, son dönemlerde popüler bir ürün haline geldi. İçeriğinde birçok vitamini barındıran avokado özellikle bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin ilk durağı... Çeşit çeşit tarifin ana ürünü olabilen bu meyvenin hem yağı hem de yaprağı farklı alanlarda kullanılıyor. İşte avokado ile ilgili merak edilenler...

🥑AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

Hem lif açısından zengin, yağı çok zengin ve kaliteli hem de antioksidan deposu olan avokadoda; A, B1, B2, B3, B6, E, K ve C vitaminleri bulunmaktadır. İçerdiği mineraller ise fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi minerallerdir. Bunun yanı sıra oleik asit, folik asit, omega 3 ve 6 içermektedir. Yani aslında avokado için bir mucize besin de diyebiliriz. Öncelikle avakadonun faydaları için günlük K vitamini ihtiyacımızı sağlayarak kemikleri korumasını sayabiliriz. Daha sonra kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

Buna ek olarak içerdiği folik asit ile aşırı homosistein salgılanma durumuna engel olarak serotonin ve dopamin horonlarının üretimini arttırır. İçerdiği zengin liflerle uzun süre tokluk hissi sağlar ve diyet yapmamıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra içerdiği lutein ve zeaksantin bileşenleriyle göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. Buna ek olarak içerdiği lipitler ile beta-karoten ve karotenoidlerin emilimini artırır ve göz sağlığını korur. Bunun yanı sıra kalp ve dolaşım sistemi, böbreklerin sağlığı, iskelet ve kas sisteminin güçlenmesini sağlayan potasyum bakımından zengin olduğu için bu sistemlerimizin sağlığını korur.

AVOKADO YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Öncelikle besin değeri zeytinyağı gibi çok fazla olduğu için envai çeşit yemek yapımında zeytinyağı yerine avokado yağı da kullanılabilir. Soğuk pres yöntemiyle elde edilen avokado yağı oksidasyon ve asit oranı açısından oldukça düşük değerlere sahiptir. Kozmetik sektörü, masaj, cilt bakımı ve saç bakım karışımlarında sıklıkla tercih edilir avokado yağı. Avokado içeren krem, sabun, maske gibi kozmetik ürünler sayesimde cildin nem kapasitesi artırılır ve hücre yenilenmesine katkı sağlar. Bu yüzden güzellik ve kozmetik sektöründe çokça kullanılmaya başlamıştır avokado yağı.

AVOKADO YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR? NERELERDE KULLANILIR?

Avokado yaprağının faydaları, insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Avokado yaprağı içerisinde çokça bulundurduğu yağ yakımı aşamasına yardımcı bir enzim olan "Glutathion" sayesinde hem yaşlılığı geciktirmekte hem de zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Avokado yaprağı ile yapılan çay zayıflamak isteyen kişiler tarafından son yıllarda çok kullanılan bir ürün haline gelmiştir. Antioksidan maddelerin kırışıklığı giderici özelliği olduğu ve bedenin yaşlanmasını geciktirdiği bilinen bir durumdur. Aynı zamanda avokado yaprağı çayı kanser hücrelerinin yayılmasını de durdurduğu da kanıtlanmıştır.