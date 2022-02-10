AÖL SINAVI | AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınavı online mı yapılacak? AÖL sınav ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merakla beklenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerini açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? 2022 AÖL sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yapılacak AÖL sınavlarının, sınav uygulama takvimine göre E-sınav olarak yapılacak. E-sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak. AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart Salı saat 09.30 - 10 Mart Perşembe saat 23.59 arası yapılacak.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı, kayıt yenileme tarihlerinde değişiklik yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada AÖL'ye geçiş yapmak isteyen öğrenciler ve kayıt işlemlerinin aynı tarihe denk gelmesi sonrası yoğunluk oluşmaması adına kayıtların tüm öğrenciler için 11 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldığı duyuruldu.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL'ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarının kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak belirlendi. Adaylar ayrıca Halk Eğitimi hesaplarına 5 TL'lik kayıt bedelini yatırarak kayıt yenileme işlemini tamamlayabilirler.