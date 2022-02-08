YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022 - YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ - Yabancı dil sınav başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylara tanınan YÖKDİL geç başvuru süreciyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Adaylar YÖKDİL Geç Başvuru Ücreti Ne kadar?, YÖKDİL Geç Başvuru tarihi ne zaman? aramaları yapıyor.

SINAV ÜCRETİ YÜZDE 50 DAHA FAZLA

21 - 31 Ocak arasında alınan başvuru sürecinde müracaatlarını tamamlayamayanlar için YÖKDİL geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. YÖKDİL geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU TARİHİ 8 ŞUBAT SALI!

2022-YÖKDİL/1 geç başvuru günü 8 Şubat 2022 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de ödenebilir.

YÖKDİL 2022 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

185,00 TL olarak belirlenen YÖKDİL başvuru ücreti geç başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

