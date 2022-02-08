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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama bugün mü yapılacak? EKPSS tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada binlerce engelli memur adayının beklediği atamaların 8 Şubat'ta yapılacağını duyurmuştu. Engelli memur adayları, "EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?" sorularına cevap aramaya başladı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 10:58
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama bugün mü yapılacak? EKPSS tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

EKPSS tercih işlemlerini yapanları bugün büyük bir heyecan sardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan atamalr için bugünü işaret etmişti. Sabahtan bu yana sonuç aramaları sıklaşmış durumda... Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı, atama bugün mü yapılacak? Tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 8 Şubat'ta engelli memur atamasının yapılacağını belirtti. Saate ilişkin henüz resmi bir duyuru yok. Atamaların öğlen saatinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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