KPSS'SİZ İŞÇİ PERSONEL ALIMI 2022 - Polisevi işçi alımı şartları

POLİSEVİ PERSONEL ALIMI - Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polisevi Müdürlüğü'ne işçi alımı başvuruları başladı. 3 farklı branşta yapılacak alımlar için başvuru şartları neler? Cevabı haberimizde...

İŞKUR İLANLARI ERİŞİME AÇILDI

Polisevi kamu işçisi alımı ilanları adayların erişimine açıldı. Başvuru yapabilmek için okur/yazar olma şartı aranıyor. Şartlar arasında KPSS ve üst yaş sınırı bulunmuyor.

İŞTE POLİSEVİ PERSONEL İLANI LİSTESİ 👇

POLİSEVİ AŞÇI GÖREVLİSİ ALIMI: 1 Kişinin alınacağı kadro ilanına 00006558450 İŞKUR iş ilanı numarası ile başvuru yapılabilecek. Mesleki alanda sertifika istenen ilan için KPSS şartı aranmıyor, okur/yazar olmak yeterli.

POLİSEVİ AŞÇI YARDIMCISI ALIMI: 1 Kişinin alınacağı kadro ilanına 00006558474 İŞKUR iş ilanı numarası ile başvuru yapılabilecek. Usta öğreticilik belgesi istenen ilan için 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az okur/yazar olma şartı aranıyor.

POLİSEVİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI: 5 Kişinin alınacağı kadro ilanına 00006558426 İŞKUR iş ilanı numarası ile başvuru yapılabilecek. Okur/yazar olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartı bulunan ilan için üst yaş sınırı bulunmuyor.

POLİSEVİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

👉Türkiye Cumluriyeti vatandaşı olmak.

👉Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

👉18 yaşını doldurmuş olmak.

👉Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.

👉Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

KAMU İŞÇİ ALIMI SIRASINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

👉Nüfus cüzdanı sureti

👉Diploma mezuniyet belgesi fotokopisi veya sertifika fotokopisi (Belgenin aslı görülecektir)

👉Son 3 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğra

👉İkametgah belgesi

👉Adli sicil kaydı