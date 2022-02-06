Türkiye’de sadece tek! İşte görenleri hayran bırakan o tespih

"Tezhip sanatı artık ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri" diyen Ekşioğlu, "Bu tespihin üzerinde de kullanılan minyatürler ve tezhipler tamamen Selçuklu dönemini anlatıyor. Aynı şekilde tasarım da Selçuklu'yu anlatıyor. İmame takımının biri, Erzurum'da bulunan çifte minareli medresenin minaresinin birebir motifinin imameye işlenmiş halidir. Diğer imamede de aynı şekilde Selçuklu'da hayat ağacı olarak bildiğimiz motif birebir imameye yansıtıldı. Kitabe dediğimiz kısımda ise Selçuklu bölgesinde yine birçok yerde kullanılan çift başlı kartal çalışması yapıldı ve 3 boyutlu olarak ağaca nakşedildi" diye anlattı.

"Ortada bulunan imame takımımızda ise Türkiye 'de sayılı ustanın yaptığı iç boşaltma sanatı uygulandı" diyen Ekşioğlu, "Tespih tek parça halinde ahşabın içerisi boşaltılarak yapılıyor ve görüldüğü üzere içerisinde bir tane happe var, normal şartlarda o happenin oraya girmesi imkansız ama Türkiye'deki sanatkar ustalarımız maharetleriyle bu şekilde bir tasarım yaptılar. Tespihimizin muhafaza kutusu cevizdir. Ceviz ahşap sanatında önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde şövalyemizde bir ağacın fosilidir. Yerin altından çıkardığımız bir fosildir" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ TESPİH VE AHŞAP SANATINDA DAHA İYİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'yi tespih ve ahşap sanatında daha iyi temsil etmek istediklerine işaret eden Ekşioğlu, şöyle konuştu:

"Gerek tespih sevenler arasında gerek koleksiyoncular arasında gerekse sanat camiasında bir hayli bu tespihimiz ilgi gördü. Nasip olursa yapacağımız daha farklı daha yeni projelerle kendimiz bunların AR-GE çalışmalarını yapmaya başladık. Ülkemizi bu noktada daha iyi temsil etmek istiyoruz. Hem de sanat alanında Türk gençliğinin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz."

Tespihin iyi bir koleksiyonere gitmesini arzu ettiğini söyleyen Ekşioğlu, "Değerini bilecek birisine gitmeli. Çünkü bundan 50-60 yıl sonra birinin eline geçtiğinde sapsağlam bir şekilde burada görmüş olduğunuz gibi kalmasını istiyoruz. İlk eserimiz olduğu için tabii ki biraz aramızda duygusal bağ var. O yüzden değerini bilecek bir kişiye giderse neden olmasın, tabii ki satmayı düşünebiliriz" dedi.