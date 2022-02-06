SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Sürgün adasına giden 2. isim...

Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 6 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına giden ikinci isim kim oldu? İşte tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri



SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTTİ?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımından yapılan konsey sonucunda Furkan, sürgün adasına giderek ilk eleme adayı oldu. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunun ardından kazanan takımı ve 2. eleme adayını haberimizden öğrenebilirsiniz...

İŞTE ELEME ADAYLARI

Survivor'da geçen hafta Aycan'ın kendi isteğiyle adadan ayrılmasıyla Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda etmemişti. Bu hafta da Survivor'da Furkan'ın dışında 3 aday çıkacak ve toplamda 8 isimden 1'i adaya veda edecek.