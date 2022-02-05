Haberler Haberler SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte sürgün adasına giden isim

SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte sürgün adasına giden isim

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 5 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına ilk gitti? İşte tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 20:30
SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte sürgün adasına giden isim

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 5 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına ilk gitti?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım ve kaybeden takımdan kimin ilk eleme adayı çıktığını açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz...

İŞTE ELEME ADAYLARI

Survivor'da geçen hafta Aycan'ın kendi isteğiyle adadan ayrılmasıyla Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda etmemişti. Bu hafta da Survivor'da 4 aday çıkacak ve toplamda 8 isimden 1'i adaya veda edecek.

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