Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman? TOKİ Başakşehir kurası saat kaçta, belli oldu mu?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman saat kaçta? TOKİ Başakşehir kurası ne zaman? TOKİ tarafından her yıl milyonlarca kişi ev sahibi yapılıyor. Uygun fiyatlı konutlara sahip olan vatandaşlar, TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURASI NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'un Başakşehir ilçesinde konut projesi gerçekleştiriyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi 2 Şubat 2022'de yapılacak. Çekilişi canlı izlemek isteyenler TOKİ sosyal medya hesaplarını takip edecekler.

BAŞAKŞEHİR'DE 1+1, 2+1, 3+1 KONUTLAR...

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.