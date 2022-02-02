Haberler Haberler İSTANBUL İFTAR SAATİ | İstanbul iftar vakti ne zaman? İftara ne kadar kaldı? İstanbul namaz saatleri

İSTANBUL İFTAR SAATİ | İstanbul iftar vakti ne zaman? İftara ne kadar kaldı? İstanbul namaz saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2 ŞUBAT 2022 - 2 Şubat 2022 üç ayların başlangıcıdır. Binlerce müslüman üç ayların gelişi sebebiyle oruç tutarak ibadet ediyor. İftar saati, merak edilen konular arasında yer alıyor. İnternette sıkça, "2 Şubat 2022 İstanbul iftar vakti ne zaman?" aramaları yapılıyor. Peki, 2 Şubat İstanbul iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 17:28 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 01:24
İSTANBUL İFTAR SAATİ | İstanbul iftar vakti ne zaman? İftara ne kadar kaldı? İstanbul namaz saatleri

Müslümanların ibadet ederek geçirdiği mübarek 3 aylar bugün itibarıyla başladı. 3 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili... Dini günler takvimine göre 2 Şubat Çarşamba başlayan Recep ayının ilk gününde bazı vatandaşlar ibadetini oruç tutarak yerine getiriyor. Bu vesile ile İstanbul iftar vakitleri merak ediliyor. İşte detaylar...

2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?⏰

Diyanetin sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam ezan saat 18.28'de okunacak. İkindi ezanının saati 16.03, yatsı ise 19.50...

NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ (TÜM ŞEHİRLER)

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

DİĞER
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan'a kızı Asya'dan sürpriz ziyaret! Uğur Aslan "İlk göz ağrım" diyerek paylaştı...
Regaip Kandili dualarla idrak edildi: Vatandaşlar camilere akın etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor