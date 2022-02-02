Haberler Haberler ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 💥 | İşte 2 Şubat Çarşamba Sayısal Loto sorgulama ekranı - Kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 💥 | İşte 2 Şubat Çarşamba Sayısal Loto sorgulama ekranı - Kazanan numaralar

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da 2 Şubat 2022 Çarşamba akşamı çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. İşte 2 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:46 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 01:24
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 💥 | İşte 2 Şubat Çarşamba Sayısal Loto sorgulama ekranı - Kazanan numaralar

Şans oyunları sevenler '2 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 2 Şubat 2022 Çarşamba günü Çılgın Sayısal Loto'da çekilişi gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 124 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Sayısal Loto'da 2 Şubat Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlandı.

İŞTE SAYISAL LOTO 2 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR

31 - 38 - 40- 42- 50- 71 Joker: 64 SüperStar: 53

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