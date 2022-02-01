Haberler Haberler İstanbul'da iftar ne zaman? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 2 Şubat İstanbul iftar vakti...

İstanbul'da iftar ne zaman? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 2 Şubat İstanbul iftar vakti...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2 ŞUBAT 2022 - Milyonlarca müslümanın ibadetlerini idrak ettiği mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, bugün başladı. Mübarek aylara oruç tutarak giren vatandaşlar, İstanbul'da akşam ezanının okunacağı saati merak ediyor. İnternette sıkça, "2 Şubat 2022 İstanbul iftar vakti ne zaman?" aramaları yapılıyor. Peki, 2 Şubat İstanbul iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 07:31
İstanbul'da iftar ne zaman? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 2 Şubat İstanbul iftar vakti...

Müslümanların ibadet ederek geçirdiği mübarek 3 aylar bugün itibarıyla başladı. Yarın ise Regaip Kandili... Dini günler takvimine göre 2 Şubat Çarşamba başlayan Recep ayının ilk gününde bazı vatandaşlar ibadetini oruç tutarak yerine getiriyor. En çok merak edilen konulardan biri de İstanbul iftar vakti...

2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanetin sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam ezan saat 18.28'de okunacak. İkindi ezanının saati 16.03, yatsı ise 19.50...

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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