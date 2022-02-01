İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN? Akşam ezanı ne zaman okunacak? 2 Şubat İstanbul iftar vakti...

Müslümanların ibadet ederek geçirdiği mübarek 3 aylar bugün itibarıyla başladı. Yarın ise Regaip Kandili... Dini günler takvimine göre 2 Şubat Çarşamba başlayan Recep ayının ilk gününde bazı vatandaşlar ibadetini oruç tutarak yerine getiriyor. En çok merak edilen konulardan biri de İstanbul iftar vakti...

2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?⏰

Diyanetin sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam ezan saat 18.28'de okunacak. İkindi ezanının saati 16.03, yatsı ise 19.50...

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma