Haberler Haberler Efsane Sürücü filmi Star'da! Saat kaçta başlayacak? Efsane Sürücü filminin oyuncuları kimler? Efsane Sürücü filminin yönetmeni kim?

Efsane Sürücü filmi Star'da! Saat kaçta başlayacak? Efsane Sürücü filminin oyuncuları kimler? Efsane Sürücü filminin yönetmeni kim?

Efsane Sürücü filmi, 1 Şubat Salı günü naklen Star ekranlarına gelecek. Filmseveler, Efsane Sürücü filmine dair bilgileri merak ediyor. Peki, Efsane Sürücü filmi ne zaman? Saat kaçta yayınlanacak? İşte Efsane Sürücü filmüne dair bilmeniz gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 10:24
Efsane Sürücü filmi Star'da! Saat kaçta başlayacak? Efsane Sürücü filminin oyuncuları kimler? Efsane Sürücü filminin yönetmeni kim?

Gary Gerani ve Craig R. Welch 'in senaryosunu kaleme aldığı 'Efsane Sürücü'nün yönetmen koltuğunda Karzan Kader oturuyor. Deneyimli bir yarışçı olan Sam Munroe ve oğlunun başarı hikayesini konu eden filmin oyuncu kadrosunda; John Travolta, Michael Madsen ve Toby Sebastian gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Karzan Kader

Oyuncular: John Travolta, Michael Madsen, Toby Sebastian, Shania Twain

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Ülke: 2019 / ABD

Sam Munroe oldukça başarılı eski bir yarış pilotudur. Yarışları bıraktıktan sonra sessiz ve sakin bir hayat yaşamak için küçük bir kasabaya yerleşir. Geçmişte yaşanan karanlık olayları tamamen unutup normal hayatına adapte olacağını düşünerek girdiği bu yolda geçmiş onun peşini bırakmayacaktır. Beklediği huzuru bir türlü bulamayınca oğlu için bir şeyler yapmaya karar verir. Huzurlu ve sorunsuz bir hayata adım atabilmesi için oğlunu düşünerek yarışlara geri döner.

Yayın Günü: 1 Şubat 2021 – Salı

Yayın Saati: 20:00

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