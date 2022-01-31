Haberler Haberler ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Üç aylar hangi tarihte başlayacak? Kandil tarihleri ne? 2022 Üç aylar başlangıcı

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Üç aylar hangi tarihte başlayacak? Kandil tarihleri ne? 2022 Üç aylar başlangıcı

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Mübarek üç ayların başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca müslüman merakla diyanetin takvimine göre önemli tarihleri araştırıyor. 2022 yılının dini günleri diyanet tarafından açıklandı. Yapılan sorgularda, "Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman?" ifadeleri yer alıyor. Peki, Üç aylar hangi tarihte başlayacak? Kandil tarihleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:59
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Üç aylar hangi tarihte başlayacak? Kandil tarihleri ne? 2022 Üç aylar başlangıcı

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Üç ayların başlayacağı tarih merak ediliyor. Milyonlarca müslümanın ibadetlerini idrak ettiği mübarek üç aylar ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylar, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.

2022 YILINDA HANGİ KANDİL HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ YAYINLANDI! iŞTE O TARİHLER...

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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