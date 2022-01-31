Survivor 3. eleme adayı kim oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor'da büyük heyecan yaşanıyor... 31 Ocak Survivor yeni bölümde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele veriyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

SÜRGÜN ADASINA KİMLER GİTTİ?

Haftanın ilk 2 dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımından sürgün adasına Barış ve Birsen giden isimler olmuştu.

Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan 1 kişi daha sürgün adasına giderek 3. eleme adayı olacak.

3. ELEM ADAYI KİM OLDU

Dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan takımı ve 3. elem adayını haberimizden öğrenebilirsiniz...