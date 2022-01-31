Haberler Haberler MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI | Sözleşmeli öğretmen atamaları belli oldu mu? 15 bin öğretmen atama sonuç ekranı...

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI | Sözleşmeli öğretmen atamaları belli oldu mu? 15 bin öğretmen atama sonuç ekranı...

Başkan Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek tören için nefesler tutuldu. Atama bekleyen binlerce eğitimci, 15 bin öğretmen atama sonuçlarını araştırıyor. Yapılan sorgularda, sözleşmeli öğretmen atama, sözleşmeli öğretmen atama sonuç ekranı, Öğretmen ataması, 15 bin öğretmen gibi ifadeler yer aldı. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:58
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI | Sözleşmeli öğretmen atamaları belli oldu mu? 15 bin öğretmen atama sonuç ekranı...

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile 31 Ocak Pazartesi düzenlenecek olan tören ile atama yapılacak. İşte atama ile ilgili merak edilen herşey...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21-26 Ocak 2022'de tercihler gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta Pazartesi günü yapılacak 15 bin Öğretmen Atama töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleşecek.

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