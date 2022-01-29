Haberler Haberler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 9 gözaltı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 9 gözaltı!

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Yeşilköy'de sliahla öldürülmesine ilişkin polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:23
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 9 gözaltı!

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı,.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DİĞER
Karda bikini ve mayo ile poz verenleri gören Saba Tümer bornozu ile kendini dışarı attı!
Sokakta "gözlerim" diye bağıran adam öldü! Evinde sahte içki bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor