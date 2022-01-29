Haberler Haberler REGAİP KANDİLİ | 2022 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Reagaip Kandili'nin anlam ve önemi...

REGAİP KANDİLİ | 2022 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Reagaip Kandili'nin anlam ve önemi...

3 ayların habercisi sayılan, milyonlarca müslümanın ibadet ettiği, sevdikleriyle kandilleştiği Regaip Kandili hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle, Regaip Kandili'nin tarihi, anlam ve önemi merak ediliyor. Peki, 2022 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Reagaip Kandili'nin anlam ve önemi nedir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:33
REGAİP KANDİLİ | 2022 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Reagaip Kandili'nin anlam ve önemi...

Regaip Kandili 3 ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) gelişini simgelemektedir. 2022 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaip Kandili'nde manevi duygular oldukça yoğunlaşmaktadır. Birçok kişi kandilleşmek için birbirini arayıp, Whatsapp üzerinden güzel mesajlar göndermektedir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 3 Şubat 2022 gecesi idrak edilmektedir.

2022 KANDİLLER NE ZAMAN?

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

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