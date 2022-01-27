Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor mu? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı!

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamayla yarın saat 08.00 itibarıyla yasağın kalkacağını açıkladı.

Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.