Motosiklet ve kuryelerin yasağı kalkıyor mu? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı!

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamayla yarın saat 08.00 itibarıyla yasağın kalkacağını açıkladı.
Vali Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular. Yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 27, 2022
Yarın (CUMA) saat 08.00'den itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkış yasağı SONA ERECEKTİR.
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/V82dVxB9Eh