SURVIVOR'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ? Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da adaya veda eden isim... 26 OCAK 2022

Ekranların heyecanla takip edilen yarışması Survivor'da büyük eleme heyecanı yaşanıyor... Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler için 26 Ocak Çarşamba günü yeni bölümde kritik bir konsey yaşanacak. Eleme potasına giren ve sürgün adasında bulunan Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimlerinden biri yapılacak konseyde adaya veda edecek. İşte tüm detaylar...

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

1. eleme adayı : Mert

2. eleme adayı : Berna

3. eleme adayı : Ayşıl

4. eleme adayı : Sercan

SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor yeni bölümde düzenlenecek konsey sonrası eleme adayları Mert, Berna, Ayşıl ve Sercan isimleri arasından biri yarışmaya veda edecek. Survivor elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...