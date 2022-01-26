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EK ZAM MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerinin maaşlarına ek zam yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:07
EK ZAM MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçi maaşlarına ek zam yapılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kararla ilgili şunları söyledi:

"Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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