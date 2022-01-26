EK ZAM MÜJDESİ! Başkan Erdoğan duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçi maaşlarına ek zam yapılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kararla ilgili şunları söyledi:

"Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz.

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."