Haberler Haberler İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da yollar açıldı mı? Kar yağışı sürüyor mu... İstanbul Valisi açıkladı!

İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da yollar açıldı mı? Kar yağışı sürüyor mu... İstanbul Valisi açıkladı!

İstanbul'da yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Mega kentin birçok noktasında araçlarıyla mahsur kalan insanlar için ise gece saatlerinden bu yana çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu. Peki İstanbul'da son durum ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 08:22
İstanbul'da son durum ne? İstanbul'da yollar açıldı mı? Kar yağışı sürüyor mu... İstanbul Valisi açıkladı!

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Pek çok noktada yollar kapandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

İstanbul Valiliği, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edilirken, 3 bin 180 vatandaş da otel, misafirhane, ve yurtlara yerleştirildi.

"5 BİN 57 HEMŞERİMİZİ TAHLİYE ETTİK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşerimizi tahliye ederken, 3 bin 180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Yerlikaya'nın hesabından paylaşılan videoda ise Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören-Odaeyeri kavşakları arasında görevli ekipler tarafından vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi. Yolda kalanların camilere de yerleştirildiğini kaydetti.

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