İstanbul'da özel araç yasağı var mı? Özel araç yasağı ne zamana kadar? İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da kar esareti! Araçlar mahsur kaldı! Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı! İstanbul'da etkili olan yoğum kar yağışı yüzünden İstanbul'da tüm ulaşım durdu. Otobüslerin çıkış kısıtlaması durduruldu. Uçakların iniş kalkışları iptal oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Peki, Özel araçlara saat kaça kadar yasak var? Özel araçlar ne zaman trafiğe çıkabilecek? İşte detaylar…

ÖZEL ARAÇ YASAĞI VAR MI? SAAT KAÇA KADAR YASAK VAR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.