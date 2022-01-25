İstanbul'da kar yağışı sonrası özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı!

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

Buna göre;

- Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.

- Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durduruldu.

- Otogarlardaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00'e kadar uzatıldı.

- Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 13.00'e kadar durduruldu.

- İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri bugün tatil edildi.

- Yargı mensupları ve adliye çalışanları bugün idari izinli sayılacak.

İÇİŞLERİ VE ULAŞTIRMA BAKANLARI İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.

Soylu, Karaismailoğlu ile Sezer, Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin bugün idari izinli olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak 2022 Salı tam gün idari izinli sayılacağını belirtti.

Ayrıca İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.

DURAN SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar ve T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hatlarında seferlerin yeniden başladığını açıkladı.

TRAFİK FELÇ

İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, dün özellikle özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili oldu.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolu Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahı tamamen kar altında kalırken, vatandaşlar ulaşımlarını sadece belli aralıklarla gelen metrobüslerle sağlamaya çalıştı. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Esenler O-3 bağlantı yolu Edirne istikametine giden araçlar kar yağışı ve trafik yoğunluğu nedeniyle trafikte ters yönde ilerleyerek bölgeden ayrılmaya çalışırken, D-100 kara yolu Avrupa yakası kesiminde birçok bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek giderken, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

TEM Otoyolu'nda her iki istikamette trafik yoğunluğunu devam ederken, Anadolu yakasında saat 22.00 sularında kar yağışının etkisini artırdığı görüldü.

Çekmeköy'de özellikle Mimar Sinan ve Merkez mahallerinde cadde ve sokaklar kar altında kaldı. İlçede trafik akışında olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

D-100 kara yolu Kadıköy, Üsküdar mevkilerinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 02.20 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu Anadolu yakası kesimi tamamen beyaza bürünürken, kar yağışının zaman zaman gök gürültülü olması dikkati çekti.

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."

71 CAMİ MAHSUR KALANLAR İÇİN AÇIK

Vali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, araçların mahsur kaldığı yol güzergahlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize de tahliye edilmektedir" dedi.

KIZILAY MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITIYOR

Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda şubeler, gönüllüler ve afet uzmanlarıyla mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanlarının, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, ekiplerin aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı olduğu kaydedildi.



