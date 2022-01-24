Survivor All Star'da sürgün adasına giden 3. isim kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | 24 Ocak Pazartesi

Ekranların sevilerek izlenen yarışmalarından olan Survivor'da dev bir heyecan yaşanıyor... Survivor All Star'da yarışlar tüm hızıyla devam ederken, ünlüler ve gönüllüler 24 Ocak Pazartesi dokunulmazlık yarışına çıktı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan hangi takım oldu? Survivor'da Mert ve Berna'nın ardından sürgün adasına kim gönderildi? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçiyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında geçen kıyasıya yarışın kazananı belli olunca haberimizden öğrenebilirsiniz.

SURVIVOR'DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?



Survivor'da Mert ve Berna'nın ardından sürgün adasına gidecek isim merak ediliyor. Mert ve Berna'nın ardından sürgün adasına gidecek isim belli olunca haberimizden öğrenebilirsiniz.